



В Красноармейском районе Волгограда до конца 2027 года обновят напорную хозяйственно-бытовую канализацию и магистральный водопровод. Работы уже в активной стадии: специалисты приведут в порядок около 30 км сетей, обеспечивающих в том числе предприятие «Каустик».

Капитальный ремонт охватил два крупных объекта в рабочем посёлке Южный, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение для местных жителей и промышленных потребителей, включая АО «Каустик».

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, плети напорной канализации готовы на 74%, а плети водовода – наполовину. Работы ведутся в соответствии с планами и графиками.

Для реализации задач привлекаются средства федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Волгоградской области по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, продолжается системное обновление объектов ЖКХ с привлечением ресурсов федеральных и региональных программ, нацпроектов и Фонда развития территорий. Регион постепенно переходит от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному режиму работы.

В ближайшее десятилетие в субъекте построят и обновят более 70 объектов системы ЖКХ, а также реализуют 11 проектов модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.