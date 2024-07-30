Трое пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в реанимации





Три человека – помощник машиниста и пассажирка поезда №491 Казань – Адлер, а также водитель КАМАЗа – остаются в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия на железной дороге в Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники.

– Все трое тяжело пострадавших продолжают лечение в условиях реанимации, – передают в экстренных службах. – Женщина и водитель грузовика находятся в ОРИТ больницы №25, куда были доставлены еще вчера вертолетами. Помощник машиниста, получивший серьезные травмы, проходит лечение в ведомственном медучреждении.

За прошедшую ночь ухудшения в состоянии пострадавших не произошло. По имеющимся сведениям, жизням двоих мужчин и женщины нет угрозы.

В настоящее время в Котельниковской ЦРБ продолжают находиться и десятки пострадавших при крушении поезда. Их точное количество уточняется информагентством в облздраве.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»