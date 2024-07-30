В настоящее время в больницах Волгоградской области остаются 19 пассажиров, пострадавших при крушении поезда №491 Казань-Адлер. Об этом, как передает V102.RU, сообщает компания РЖД.

- Пассажиры поезда №491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда №491, 422 человека следует в резервном составе №901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях, - сообщили в компании.

На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Движение запущено только по одному пути в реверсивном режиме. Из-за происшествия задерживаются 11 пассажирских поездов: №455 Челябинск – Новороссийск; №353 Пермь – Имеретинский Курорт; №13 Саратов – Имеретинский Курорт; №59 Новокузнецк – Кисловодск; №127 Красноярск – Адлер; №235 Тында – Анапа; №345 Нижневартовск – Адлер; №354 Имеретинский Курорт – Пермь; №509 Казань – Новороссийск; №510 Новороссийск – Казань; №250 Адлер – Новокузнецк.

Напомним, столкновение пассажирского поезда с автомобилем КАМАЗ произошло 29 июля в 12:20 на 1 км автодороги «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск». Водитель грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с поездом. В результате ДТП травмы получили 52 человека.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из них - это водитель грузовика.