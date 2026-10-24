Федеральные новости

ВС РФ поразили цех безэкипажных катеров в порту Черноморск и сухогруз на переходе морем

Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в порту Черноморск был поражён цех...