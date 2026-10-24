Представитель Народного фронта в Волгоградской области Давид Макян доставил гуманитарный груз бойцам отдельного взвода БПЛА на луганском направлении.
Военнослужащим передали электрогенератор – он позволит обеспечивать питание оборудования и заряжать устройства даже в полевых условиях. Также бойцам привезли продукты питания.
Особенной частью груза стали 28 писем от учеников 3 «В» класса гимназии № 7 Волгограда. Ребята написали слова поддержки, пожелали бойцам сил, здоровья и скорейшего возвращения домой.
Видео: Народной фронт Волгоградская область