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Общество

В Волгограде 25 октября отключат свет: список адресов

Общество 24.10.2026 16:16
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24.10.2026 16:16


В воскресенье, 25 октября, жители четырех районов Волгограда временно останутся без электричества. Как сообщает ИА «Высота 102», временные ограничения будут действовать на некоторых улицах Дзержинского, Советского, Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов города. 

Адреса: 

Дзержинский район

с 09:00 до 17:00

– ул.Кобринская д.2-12, д.18 д.1-17; 
– ул.Куринская д.2, д.9; 
– ул.Полоцкая д.4, д.10, д.3, д.9.

Советский район

с 09:00 до 17:00

– ул.Смычки д.100-138 д.105-111 д.107;
– ул.Тракторная д.100-114 д.115; 
– ул.Новочеркасская д.105-129 д.124а;
– ул.Крайняя д.101-123 д.108-114;
– ул.Крестьянская д.107-111 д.108-116; 
– ул.Тверская д.102 д.106 д.118; 
– ул.Красноволжская д.114 д.120а д.126 д.128;
– ул.Джамбула Джабаева д.26/2 д.26/3, д.26/6, д.26/7, д.26/8, д.26/8, д.26/9, д.26/11, д.26/12, д.26/15-26/20, д.28/15, д.28/23, д.28/31, д.28/59, д.28/68, д.28/70, д.44/488, д44/561, д.44/569, д.44/5601, д.26/27-26/30, д.26/32, д.26/35-26/37, д.26/39-26/41, д.26/45-26/48, д.44/8а, д.44/10, д.44/11, д.44/3, д.44/3,  д.44/317, д.44/327,  д.44/317, д.44/327, д.44/317, д.44/327. 

Тракторозаводский район 

с 09:00 до 17:00

– пер.Стальной д.59; 
– ул.Левитана д.322; 
– пер.Платиновый д.13 д.15; 
– ул.Титановая д.52; 
– ул.Нефритовая д.35; 
– ул.Золотая д.13 д.15 д.36; 
– ул.Алюминиевая д.63. 

Краснооктябрьский района 

с 09:00 до 17:00

– пл.Возрождения д.14 д.15. 

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