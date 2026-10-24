В Волгограде 25 октября отключат свет: список адресов

В воскресенье, 25 октября, жители четырех районов Волгограда временно останутся без электричества. Как сообщает ИА «Высота 102», временные ограничения будут действовать на некоторых улицах Дзержинского, Советского, Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов города.
Адреса:
Дзержинский район
с 09:00 до 17:00
– ул.Кобринская д.2-12, д.18 д.1-17;
– ул.Куринская д.2, д.9;
– ул.Полоцкая д.4, д.10, д.3, д.9.
Советский район
с 09:00 до 17:00
– ул.Смычки д.100-138 д.105-111 д.107;
– ул.Тракторная д.100-114 д.115;
– ул.Новочеркасская д.105-129 д.124а;
– ул.Крайняя д.101-123 д.108-114;
– ул.Крестьянская д.107-111 д.108-116;
– ул.Тверская д.102 д.106 д.118;
– ул.Красноволжская д.114 д.120а д.126 д.128;
– ул.Джамбула Джабаева д.26/2 д.26/3, д.26/6, д.26/7, д.26/8, д.26/8, д.26/9, д.26/11, д.26/12, д.26/15-26/20, д.28/15, д.28/23, д.28/31, д.28/59, д.28/68, д.28/70, д.44/488, д44/561, д.44/569, д.44/5601, д.26/27-26/30, д.26/32, д.26/35-26/37, д.26/39-26/41, д.26/45-26/48, д.44/8а, д.44/10, д.44/11, д.44/3, д.44/3, д.44/317, д.44/327, д.44/317, д.44/327, д.44/317, д.44/327.
Тракторозаводский район
с 09:00 до 17:00
– пер.Стальной д.59;
– ул.Левитана д.322;
– пер.Платиновый д.13 д.15;
– ул.Титановая д.52;
– ул.Нефритовая д.35;
– ул.Золотая д.13 д.15 д.36;
– ул.Алюминиевая д.63.
Краснооктябрьский района
с 09:00 до 17:00
– пл.Возрождения д.14 д.15.