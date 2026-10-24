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Общество

Саратовский суд приговорил диверсанта к 19 годам колонии

Общество 24.10.2026 10:21
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24.10.2026 10:21

Саратовский областной суд вынес приговор 30-летнему уроженцу Питерского района, выполнявшему задания украинской разведки. Как передает ИА «СарИнформ», об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина вышел на связь с украинскими кураторами в конце 2024 года и согласился работать за деньги. Сначала он наносил граффити на фасады зданий в Саратове и отправлял координатору фото записей на фоне памятников. В январе 2025 года ему поручили поджечь тепловоз в депо, но попытку пресекли охранники. В июне он всё же поджёг базовую станцию «МегаФона», купив на присланные деньги ацетон, перчатки и монтировку. Ущерб оператору составил 784,3 тыс. рублей. Ещё одну станцию поджечь не удалось – помешали прохожие.

В конце июня 2025 года мужчина переехал в Краснодар, где продолжил выполнять задания: в июле он поджёг базовую станцию МТС, ущерб – 1,2 млн рублей. Там же он устроился наркокурьером. В итоге его задержали при попытке сбыть несколько доз.

22 октября Саратовский областной суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков, диверсии и госизмене. Назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

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