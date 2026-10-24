



Прокуратура провела проверку соблюдения авиакомпанией правил перевозки пассажиров. Установлено, что в марте текущего года на рейс «Волгоград – Москва» продали больше билетов, чем было пассажирских мест в самолёте. В результате трём гражданам оплаченная услуга в установленный срок не была оказана.

По инициативе прокуратуры перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ – оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Компании назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.