



Из-за празднования Дня народного единства 4 ноября Социальный фонд переносит выплаты тем, кому пенсия обычно приходит в этот день. Деньги зачислят 3 ноября – это единая дата для всех, у кого день выплаты совпадает с праздником. Правило действует для всех типов пенсий и дополнительных начислений от СФР.

Отдельно в ноябре поступят повышенные выплаты ряду категорий граждан. Пенсионеры, отметившие 80-летие в октябре, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – 19 169 рублей (без учёта районных коэффициентов). Такой же перерасчёт сделают гражданам, которым в октябре впервые присвоили I группу инвалидности. Все изменения СФР вносит без участия получателя.

Гражданам старше 80 лет, нуждающимся в уходе, положена ежемесячная компенсационная выплата – 1 413 рублей. Важный нюанс: если пенсионер уже получает повышенную пенсию по инвалидности I группы, надбавка за достижение 80-летнего возраста не начисляется – двойное повышение не предусмотрено.