Признанный законным Волгоградским областным судом приговор Центрального районного суда Волгограда осужденный скандальный мебельщик Роман Бородавко пытается обжаловать в вышестоящей инстанции в Краснодаре, сообщает V102.RU со ссылкой на обратившихся в редакцию читателей.

— Бородавко Роман Сергеевич подал кассационную жалобу уже в Краснодарский суд, что ему несправедливо дали пять лет. Мебельщик-кидала никак не может смириться со своим приговором. И вместо того, чтобы гасить долги перед потерпевшими, он продолжает тратить деньги на адвоката в очередной попытке избежать заслуженного наказания. Пускай только Бородавко не забывает, что право обжалования есть не только у осужденного, но и у потерпевших, — цитирует информагентство обращение волгоградцев.

Напомним, что облсуд в Волгограде проигнорировал мольбы нечистого на руку мебельщика. Бизнесмен так и не смог оспорить свой пятилетний срок. По версии следствия, Бородавко похитил 2,5 миллиона рублей у 32 потерпевших под видом предоставления услуг.

Журналисты «Высоты 102» подробно освещали процесс по делу горе-мастера. Подсудимый в отместку заявил, что его целенаправленно травят в СМИ. Адвокат Бородавко Ольга Забелова настаивала на том, что якобы ИА «Высота 102» недостоверно освещало похождения ее подзащитного и последующий суд над ним.

Напомним, что еще один мебельщик с криминальным шлейфом Александр Алхутов оспорил приговор суда в Волгограде.

Фото: читатели ИА «Высота 102»