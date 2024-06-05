Признанный Краснооктябрьским районным судом Волгограда виновным в мошенничестве скандально известный мебельщик Александр Алхутов подал жалобу на приговор. Согласно картотеке, апелляционное заседание прошло накануне в стенах Волгоградского областного суда. Потерпевшие, в свою очередь, заявляют, что готовы на все – даже обращаться к главе СКР Бастрыкину.

Как стало известно V102.RU, житель Волгограда, получивший два года условно с аналогичным испытательным сроком, требовал снижения наказания и суммы компенсации морального вреда. Однако, как пояснили в ответ на редакционный запрос в объединенной пресс-службе судов региона, вышестоящая инстанция оставила судебный акт без изменения.

Сейчас в отношении Алхутова все тот же Краснооктябрьский райсуд рассматривает еще одно уголовное дело по восьми эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Ранее журналистам «Высоты 102» стало известно, что наученный опытом горе-мастер, теперь идет другим путем и предлагает потерпевшим по делу примириться, выплачивая существенные суммы денег.

В заседании, которое состоялось накануне, 4 июня, адвокат Алхутова, оставшаяся с ним с прошлого дела, Анна Гамзатова, настаивала на особом порядке. К слову, особый порядок позволяет рассмотреть дело буквально в одно-два заседания без исследований материалов и допроса свидетелей. При этом подсудимый может получить более мягкое наказание (не более 2/3 от максимума вменяемой статьи УК РФ, — Прим. ред.), чем в общем порядке.

По информации собственного источника информагентства, против особого порядка выступила одна из пострадавших. В свою очередь судья Наталья Молоканова потребовала вызова всех потерпевших, чтобы понять, давил ли Алхутов на них из-за мирового соглашения и при передаче денег.

— Самое интересное, что обманутые клиенты могли взять деньги и без подписания всяких мировых. То есть Алхутов фактически вводил их в заблуждение, когда утверждал, что те, кто не возьмет деньги и не подпишет документы, останутся ни с чем, а он все равно избежит уголовной ответственности, — пояснил источник.

По словам потерпевших по делу, в прошедшем процессе Алхутов чувствовал себя уверенно, улыбался.

— На вопрос судьи, где он работает, сказал, что официально не трудоустроен, но оформлен индивидуально. Как хотите, так и понимайте, — рассказали обманутые жертвы мебельщика.

Примечательно, что процесс перенесли на 3 июля. В следующем заседании должны быть опрошены все потерпевшие.

— Не исключено, что Алхутов, используя почти месячный перерыв, будет продолжать попытки каким-либо образом договориться со всеми пострадавшими. Оказаться за решеткой не хочет никто, — рассуждает источник.

По информации V102.RU, как минимум двое из восьми потерпевших в случае, если Алхутов и на этот раз избежит колонии, готовы поднять тему на федеральном уровне.

– Мы готовы на все. В том числе, искать защиты у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, – заявляют потерпевшие.

Ранее суд, признавший Алхутова виновным в мошенничестве, возложил на него ряд обязанностей, в том числе не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально трудоустроиться, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

После оглашения приговора Алхутов категорически отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом к нему отношении и публикации недостоверной информации относительно его супруги. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность в качестве мебельщика, осужденный также оставил без ответа.

В Дзержинском районном суде и Волжском городском суде мебельному мастеру удалось примириться с потерпевшими, что повлекло за собой прекращение уголовного преследования. Точно также он избежал ответственности в 2023 году в Советском районном суде Волгограда. При этом, по данным информагентства, в суд готовы направить еще одно уголовное дело. В редакцию продолжают поступать звонки и сообщения от обманутых горожан.

Напомним, мастер мебельных дел пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикаций про него. Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов на сегодняшний день не зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»