Расследования

«Дойдем до Бастрыкина»: скандальный мебельщик Алхутов оспорил приговор суда

Расследования 05.06.2024 13:54
0
05.06.2024 13:54


Признанный Краснооктябрьским районным судом Волгограда виновным в мошенничестве скандально известный мебельщик Александр Алхутов подал жалобу на приговор. Согласно картотеке, апелляционное заседание прошло накануне в стенах Волгоградского областного суда. Потерпевшие, в свою очередь, заявляют, что готовы на все – даже обращаться к главе СКР Бастрыкину. 

Как стало известно V102.RU, житель Волгограда, получивший два года условно с аналогичным испытательным сроком, требовал снижения наказания и суммы компенсации морального вреда. Однако, как пояснили в ответ на редакционный запрос в объединенной пресс-службе судов региона, вышестоящая инстанция оставила судебный акт без изменения.

Сейчас в отношении Алхутова все тот же Краснооктябрьский райсуд рассматривает еще одно уголовное дело по восьми эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Ранее журналистам «Высоты 102» стало известно, что наученный опытом горе-мастер, теперь идет другим путем и предлагает потерпевшим по делу примириться, выплачивая существенные суммы денег. 

В заседании, которое состоялось накануне, 4 июня, адвокат Алхутова, оставшаяся с ним с прошлого дела, Анна Гамзатова, настаивала на особом порядке. К слову, особый порядок позволяет рассмотреть дело буквально в одно-два заседания без исследований материалов и допроса свидетелей. При этом подсудимый может получить более мягкое наказание (не более 2/3 от максимума вменяемой статьи УК РФ, — Прим. ред.), чем в общем порядке.

По информации собственного источника информагентства, против особого порядка выступила одна из пострадавших. В свою очередь судья Наталья Молоканова потребовала вызова всех потерпевших, чтобы понять, давил ли Алхутов на них из-за мирового соглашения и при передаче денег. 

— Самое интересное, что обманутые клиенты могли взять деньги и без подписания всяких мировых. То есть Алхутов фактически вводил их в заблуждение, когда утверждал, что те, кто не возьмет деньги и не подпишет документы, останутся ни с чем, а он все равно избежит уголовной ответственности, — пояснил источник. 

По словам потерпевших по делу, в прошедшем процессе Алхутов чувствовал себя уверенно, улыбался. 

— На вопрос судьи, где он работает, сказал, что официально не трудоустроен, но оформлен индивидуально. Как хотите, так и понимайте, — рассказали обманутые жертвы мебельщика. 

Примечательно, что процесс перенесли на 3 июля. В следующем заседании должны быть опрошены все потерпевшие. 

— Не исключено, что Алхутов, используя почти месячный перерыв, будет продолжать попытки каким-либо образом договориться со всеми пострадавшими. Оказаться за решеткой не хочет никто, — рассуждает источник. 

По информации V102.RU, как минимум двое из восьми потерпевших в случае, если Алхутов и на этот раз избежит колонии, готовы поднять тему на федеральном уровне.

– Мы готовы на все. В том числе, искать защиты у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, – заявляют потерпевшие. 

Ранее суд, признавший Алхутова виновным в мошенничестве, возложил на него ряд обязанностей, в том числе не менять постоянного места жительства без уведомления УИС, официально трудоустроиться, компенсировать потерпевшим моральный и материальный ущерб в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу. 

После оглашения приговора Алхутов категорически отказался общаться с прессой, обвинив журналистов «Высоты 102» в предвзятом к нему отношении и публикации недостоверной информации относительно его супруги. Вопрос, будет ли он в дальнейшем продолжать свою деятельность в качестве мебельщика, осужденный также оставил без ответа.  

В Дзержинском районном суде и Волжском городском суде мебельному мастеру удалось примириться с потерпевшими, что повлекло за собой прекращение уголовного преследования. Точно также он избежал ответственности в 2023 году в Советском районном суде Волгограда. При этом, по данным информагентства, в суд готовы направить еще одно уголовное дело. В редакцию продолжают поступать звонки и сообщения от обманутых горожан. 

Напомним, мастер мебельных дел пообещал устроить журналистам «сладкую жизнь», в случае выхода публикаций про него. Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», Александр Алхутов на сегодняшний день не зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого. 

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.06.2024 13:22
Расследования 05.06.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 09:24
Расследования 05.06.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 06:50
Расследования 05.06.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 20:59
Расследования 04.06.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 18:55
Расследования 04.06.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 17:32
Расследования 04.06.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 16:13
Расследования 04.06.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 15:50
Расследования 04.06.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 14:38
Расследования 04.06.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 14:17
Расследования 04.06.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 13:51
Расследования 04.06.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 11:59
Расследования 04.06.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 11:02
Расследования 04.06.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 10:13
Расследования 04.06.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2024 19:51
Расследования 03.06.2024 19:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:46
Дождь и радость он приносит людям: водитель поливомоечной машины удивил волгоградцев водяной аркойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгоградской области раздают в частные руки акваторию ВолгиСмотреть фотографии
14:28
Как преображается бывший грузовой порт Волгограда: первый репортаж со стройплощадки ЖК «Берег Волги»Смотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом на 5 часов закроют дорогу из-за переноса ЛЭПСмотреть фотографии
13:54
«Дойдем до Бастрыкина»: скандальный мебельщик Алхутов оспорил приговор судаСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области сотрудницу Яндекс Маркета осудят за воровство промокодовСмотреть фотографии
13:24
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержат инновационные идеи по улучшению жизни детейСмотреть фотографии
13:22
В Волжском прикрыли производство химии ООО «МБИ-Синтез»Смотреть фотографии
13:20
Суд в Волгограде обязал чипировать и стерилизовать всех бездомных котов на ТулакаСмотреть фотографии
13:13
Губернатор Бочаров 5 июня обратился к волгоградским политикамСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области 18 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭСмотреть фотографии
12:05
Волгоградскую апсайклинг коллекцию одежды представят на неделе моды в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
Полиция назвала подробности жесткого ДТП на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
11:33
В Михайловке водитель Hyundai Solaris «нокаутировал» мотоциклистаСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом 14-летний подросток утонул в обводнительном каналеСмотреть фотографии
10:50
Прокуратура предложила властям Волгограда урезонить электросамокатчиковСмотреть фотографии
10:34
Приставы взыскали с волгоградца 600 тыс. рублей за парковку в МосквеСмотреть фотографии
10:13
Новую ж/д остановку вводят в Волгоградской области с 10 июняСмотреть фотографии
10:01
«Это надолго»: в центре Волгограда перекрыли улицу ГлазковаСмотреть фотографии
09:37
«Похож на космический спейс-шаттл»: тестируем Changan Uni-K, созданный для самых ярких путешествийСмотреть фотографии
09:24
Компания ВОЛМА запустила проект по летнему трудоустройству школьниковСмотреть фотографии
09:24
СК проверит бассейн «Олимпия» в Волгограде после утопления девочкиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области таможня изъяла крупную партию квадроциклов, массажных кресел и ТВСмотреть фотографии
08:36
Прогулки к озеру в Урюпинске в ближайшие дни станут небезопаснымиСмотреть фотографии
07:53
Оранжевый уровень опасности введен из-за жары в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:18
Волгоградские покупатели пожаловались в РПН на «Вкусвилл» из-за пакетовСмотреть фотографии
06:50
В Котово чиновники взяли на контроль «космические» платежки за отоплениеСмотреть фотографии
22:34
Под Волгоградом разыскивают 81-летнего худощавого пенсионераСмотреть фотографии
20:59
Волгоградцу грозит срок за приют четверых мигрантовСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде закроют ж/д переезд из-за ремонта 6 июняСмотреть фотографии
 