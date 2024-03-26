Расследования

Суд в Волгограде проигнорировал мольбы мебельщика-кидалы Бородавко

Расследования 26.03.2024 16:28
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26.03.2024 16:28


В Волгоградском областном суде сегодня, 26 марта, со второй попытки, наконец поставлена точка в потугах скандально известного мебельщика Романа Бородавко, виновного в мошенничестве в особо крупном размере, оспорить приговор Центрального районного суда. Предприниматель похитил 2,5 миллиона рублей у 32 потерпевших под видом предоставления услуг. 

Ранее адвокат бизнесмена Ольга Забелова, ссылаясь на болезнь, пропустила первое апелляционное заседание. Юрист считает, что ее клиента необходимо оправдать, «так как в его действиях нет состава преступления», а дело «было возбуждено лишь потому, что заявители воспользовались своим правом и подали многочисленные иски». 

Как сообщил журналист V102.RU из зала суда, приговор Бородавко оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Ранее суд приговорил мебельщика к 5 годам колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.


В предыдущем заседании, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде Бородавко, в апелляционном процессе вещал уже из СИЗО по видео-конференц-связи. Он воспротивился присутствию корреспондента «Высоты 102» на процессе, но был тут же поставлен на место судьей.     

Примечательно, что Бородавко на момент задержания числился управляющим хосписа. Осужденный уточнил, что ему приходится содержать двух несовершеннолетних детей. 

Разбирательства по уголовному делу в отношении Бородавко продолжались в течение двух лет. Подсудимый категорически открещивался от своей преступной деятельности и не признавал вину. Приговором Центрального райсуда Волгограда ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Следствием установлено, что осужденный с мая 2020 года по июнь 2021-го заключал с волгоградцами договоры на изготовление и установку мебели, а также поставку бытовой техники.

Как только бизнесмен получал деньги, тут же тратил их по своему усмотрению. Коммерсант «кормил завтраками» обманутых клиентов, пока те пришли в правоохранительные органы с коллективным заявлением. Отметим, что на мебельщика жаловались и рабочие, которых, по их словам, босс так же кинул, не выплатив по 100 тысяч рублей зарплаты каждому. 

Согласно картотеке облсуда, интересы осужденного в апелляционной инстанции должны были представлять пять защитников.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Скриншот: видео читателей ИА «Высота 102» 

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