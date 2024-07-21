В Волгоградской области очистили от мусора берег уникального озера





Более 250 субботников состоялись на прибрежных территориях региона в рамках традиционной экологической акции «Вода России». Почти 10 тысяч экодобровольцев освободили от мусора около 400 км береговых зон. Общий объем вывезенных отходов составил превысил 300 м3. Самые масштабные экологические акции прошли в Волгограде, Волжском, Еланском и Жирновском районах, рассказали V102.RU в облкомприроды. Более 250 субботников состоялись на прибрежных территориях региона в рамках традиционной экологической акции «Вода России». Почти 10 тысяч экодобровольцев освободили от мусора около 400 км береговых зон. Общий объем вывезенных отходов составил превысил 300 м3. Самые масштабные экологические акции прошли в Волгограде, Волжском, Еланском и Жирновском районах, рассказали V102.RU в облкомприроды.

Фото облкомприроды

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»



Так, накануне субботник в рамках всероссийской акции «Вода России» прошел в природном парке «Эльтонский». Экологи вместе с активистами «Движения Первых» очистили от бытовых отходов более 400 м береговой линии озера Эльтон и реки Большая Сморогда, привели в порядок территорию, где расположена одна из достопримечательностей парка — гора Улаган. В природном парке «Нижнехоперском» неравнодушные жители также помогли навести порядок и очистить от хлама, оставленного отдыхающими, водоохранную зону реки Хопер.Напомним, всероссийская акция «Вода России» с 2019 года проводится по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Ее цель — повышение экологической грамотности населения, привлечение внимания к охране российских рек и озёр, улучшение качества водных ресурсов. За этот период ее участниками в регионе уже стали 72 тыс. активистов, которые очистили более 4 тыс. км прибрежных полос, вывезено 7 тыс. м3 мусора.