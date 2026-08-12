В РПН оценили опасность для жителей дупляного комара из Европы

В Роспотребнадзоре сегодня, 12 августа, прокомментировали информацию о появлении в регионах России самок дупляного комара, которые являются переносчиками особо опасной тропической малярии. Также различные СМИ сообщали о том, что эти насекомые даже стали нападать на людей.

Специалисты Роспотребнадзора РФ сообщили, что ведут постоянный мониторинг численности распространения на территории России комаров разного вида, в том числе дупляного комара (Anopheles plumbeus). Ситуация, как отмечают в ведомстве, контролируемая и опасности для жителей не несет.

– Несмотря на то, что Anopheles plumbeus может являться переносчиком возбудителя тропической малярии, его эпидемиологическое значение в России оценивается как невысокое, – заявили в РПН. – Многолетние энтомологические исследования показывают, что численность этого вида не достигает высоких показателей: переносчик, как правило, встречается в единичных случаях.

Данный вид комаров распространен в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северной Африке. В России его наблюдают с 1930-х годов.

Личинки дупляного комара обитают преимущественно в глубоких и сильно затененных дуплах деревьев, что значительно ограничивает их контакт с человеком.

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