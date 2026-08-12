Депутаты предложили отменить шестидневку в школах





Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой отменить обязательные занятия по субботам в российских школах. Соответствующее обращение направлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает РИА Новости.

В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, парламентарии предлагают организовать урочную деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования исключительно по пятидневной учебной неделе. При этом суббота может быть сохранена для проведения внеурочных, культурных, спортивных и воспитательных мероприятий на добровольной основе.

Как отмечают авторы инициативы, в российских школах до сих пор сохраняется шестидневная учебная неделя, и решение о том, учиться ли в субботу, принимается на уровне конкретной образовательной организации. В результате школьники в течение большей части учебного года имеют лишь один полноценный выходной день.

По мнению депутатов, реализация этого предложения позволит установить единый режим обязательных занятий для всех школ страны, гарантировать учащимся два дня в неделю без обязательной урочной нагрузки, устранить различия между школами в вопросе проведения занятий по субботам, сохранить субботу для добровольных образовательных, спортивных и культурных мероприятий.

Инициатива направлена в Роспотребнадзор для рассмотрения возможности внесения соответствующих изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Ожидается, что ведомство даст официальный ответ в установленном порядке.