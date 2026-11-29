



48 детей участников СВО из Волгоградской области примут участие в ежегодной благотворительной рождественской елке, которая пройдет с 9 по 12 января 2027 года в Москве. По данным сайта госзаказов, заказчиком услуги выступило ГАУ «Исторический парк «Россия – моя история», а стоимость контракта составила 2 миллиона 336 тысяч рублей.

Путевки в Москву получат дети как действующих участников СВО, так и погибших. Делегация отправится в столицу на поезде, где детей и сопровождающих разместят в гостинице. Для волгоградцев предусмотрена и экскурсионная программа – автобусный тур по Москве и посещение ВДНХ.

Участники волгоградской делегации будут одеты в брендированные бомберы, шапки и шарфы с шевронами с надписью «Волгоградская область». При этом на бомбере должна быть изображена надпись «Внуки Сталинграда».