Инспекторы Росприроднадзора принимают меры по факту сброса строительных отходов на почву в Дзержинском районе Волгограда. Сообщение об этом экологическом правонарушении, совершенном вблизи улицы Космонавтов, 16, поступило в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Согласно открытым данным, по этому адресу находится Преображенская церковь.





– В ходе осмотра установлен факт сброса твердо-коммунальных и бытовых отходов. Отходы расположены непосредственно на почве в отсутствии бетонированной площадки, и в не оборудованном для этого месте, – сообщили в природоохранном ведомстве.

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области установили, что площадь загрязненного отходами земельного участка составила 80 кв.м. Взяты пробы. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, а также принято процессуальное решение.