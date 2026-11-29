



Новогодняя ночь редко обходится без шампанского, но праздничное настроение не должно оборачиваться утренним разочарованием. Доктор медицинских наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Павел Родичкин рассказал, как правильно пить игристое, чтобы не перегружать организм и сохранить хорошее самочувствие.

Не на сытый желудок — и с паузами

По словам профессора, шампанское лучше пить не на сытый желудок.

– Основное всасывание алкоголя происходит в двенадцатиперстной кишке. Пузырьки углекислого газа рефлекторно раскрывают привратник – переход из желудка в кишечник, — и шампанское быстро вызывает лёгкую алкогольную эйфорию, которую легко поддерживать употреблением уже вкусных негазированных вин, – объясняет Родичкин.

За несколько часов до застолья он советует легко перекусить – йогуртом, орехами или бананом, чтобы за праздничный стол сесть без излишнего аппетита. За столом лучше есть небольшими порциями, оставляя место для горячего и десерта, и не засиживаться на месте.

Движение – лучший помощник

– Танцы и конкурсы активируют «биохимию движения»: организм использует избыточную глюкозу крови в качестве источника энергии, происходит разблокирование центра насыщения – и положительные эмоции от новых блюд возвращаются. Эстетичная сервировка, внешний вид и ароматы пищи способствуют повышению настроения. Это рефлексы, замыкающиеся на центр удовольствия, что сопровождается выработкой эндорфина,– отмечает профессор.

Безалкогольные паузы

Родичкин рекомендует не злоупотреблять тостами и соблюдать интервалы: между алкоголем стоит выпивать один-два стакана безалкогольного напитка – сока, морса, фреша или компота. Это помогает снизить нагрузку на организм и сохранить контроль над ситуацией.

Если переели или перебрали

Если праздник всё же обернулся перееданием или избытком алкоголя, эксперт советует поддержать организм.

– Целесообразно увеличить потребление тёплых напитков – воды, чая, тёплого компота. Неслучайно жители горных регионов в жаркую погоду пьют горячий чай: тёплая вода всасывается значительно быстрее, что способствует более быстрому восстановлению водно-солевого баланса, – говорит он.

Не лишним будет лёгкий перекус – суп, бульон, каша, кисломолочные продукты, а также продолжительная прогулка на свежем воздухе умеренной интенсивности.

– Спиртовой альдегид, обусловливающий похмельный синдром, и повышенный уровень глюкозы крови после обильной пищи организм в первую очередь использует в качестве энергетического субстрата при подобной нагрузке, – поясняет Родичкин.

Главный совет

Новый год – это праздник общения, а не марафон за столом. Умеренность, движение и безалкогольные паузы помогут встретить его без ущерба для здоровья и с хорошим настроением на все праздничные дни.