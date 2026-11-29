



«Ротор» сегодня, 29 ноября, одолел «КАМАЗ» в матче 20-го тура Первой лиги на домашней арене, закончив игру со счетом 1:0. Напомним, из-за дисквалификации Дмитрия Парфёнова, получившего перебор жёлтых карточек, командой в этой игре руководили Юрий Ковтун и Александр Павленко. На 13-й минуте гости остались в меньшинстве, за опасную игру против Эльдарушева был удалëн Аюкин. Получив численное преимущество, сине-голубые захватили инициативу и прижали челнинцев к воротам. И на 38-й минуте Абу-Саид Эльдарушев открыл счëт.

Вторую половину встречи «КАМАЗ» начал активнее и имел пару моментов, чтобы сравнять счёт, но Никита Чагров сыграл на линии надëжно. После произведëнных замен волгоградский клуб вернул себе преимущество, но гости не позволили создать остроту у своих ворот. Ближе к концу встречи команды обменялись опасными моментами, после чего пошëл открытый футбол, в котором не преуспела ни одна из команд. «Ротор» имел несколько убойных моментов, но вновь подвела реализация. Во втором тайме мячей забито не было. Волгоградцы в итоге одержали очень важную победу - 1:0.



Ранее сообщалось, что на Волгоград Арену, несмотря на морозную погоду, пришли 6347 болельщиков.



