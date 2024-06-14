Потерпевшая по делу душительницы Ахметовой потерялась по дороге в суд

В Волгограде накануне сорвалось заседание по уголовному делу в отношении 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и двух эпизодах угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера, сообщает V102.RU.

В объединенной пресс-службе судов региона журналистам информагентства в ответ на запрос сообщили, что процесс перенесли на 26 июня из-за неявки потерпевшей, которой выступает бывшая подруга подсудимой Елизавета Баргаева.

Ранее в суде прокурор зачитала обвинительное заключение. Мсхаладзе (Ахметова) категорически отказалась признавать свою вину. Примечательно, что ранее всегда готовая покрасоваться перед камерами блогер, вдруг резко выступила против освещения судебного процесса в СМИ.

По версии следствия, фигурантка дела два раза подстерегла Баргаеву во дворе и в подъезде дома № 7б по улице Рионской 18 и 19 октября 2023 года соответственно. Со словами «Я тебя убью!» она набросилась на нее с электрошокером в правой руке. Потерпевшая получила как минимум по одному удару в область шеи и живота. Мотивом послужил флирт экс-подруги с супругом подсудимой.

Что касается обвинения по ст. 156 УК РФ, то следствие считает, что Мсхаладзе жестоко обращалась со своей дочерью, которая имеет определенный медицинский диагноз, в частности душила малыша подушкой.

Напомним, что Ахметову (Мсхаладзе) суд лишил родительских прав. Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание своей теперь уже бывшей дочери до достижения последней совершеннолетия.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июня. В заседании планируется допрос потерпевшей Баргаевой.

Фото: ИА «Высота 102»