



Специалисты Волгоградской областной больницы оказали помощь мужчине со сложным поражением сосудов сердца, которое грозило ему инфарктом. Пациент поступил в стационар с нестабильной стенокардией. Как рассказали в облздраве, одна из важных артерий сердца оказалась полностью перекрыта, в других сформировались критические сужения. При этом кровоснабжение значительной части сердца зависело от правой коронарной артерии, просвет которой также был существенно сужен.

Сначала хирурги восстановили кровоток в правой коронарной артерии, затем провели сложное стентирование главного сосуда, питающего левую половину сердца, установив два стента.Все вмешательства медики выполнили через небольшой прокол сосуда, под рентгеновским контролем — без больших разрезов. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и восстанавливается после операции.