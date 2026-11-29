



С проблемой получения бесплатных льготных лекарств в разное время приходилось сталкиваться в той или иной мере части жителям Волгоградской области. Волгоградцы жаловались или на трудности с получением льготных рецептов, или на отсутствие необходимых препаратов.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека Волгоградской области, в этом году было зарегистрировано около 100 заявлений, адресованных обмудсмену, с жалобами на подобные проблемы. Довольно часто также сообщалось о выигранных прокуратурой судебных исках, поданных в защиту граждан с инвалидностью, которые не могли получить жизненно необходимые дорогостоящие препараты.



При этом, согласно данным КСП, расходы на льготное лекарственное обеспечение граждан впечатляют. Так, в 2025 году на эти цели было потрачено 5 220,8 млн руб., из которых 4 291 млн руб. - средства регионального бюджета, 929,8 млн руб. – федерального бюджета. Однако обеспеченность финансированием региональных льготников за счет областного бюджета составила 72,4% от потребности, а федеральных льготников за счет средств федерального бюджета – всего лишь 19%.



Главные затраты регионального бюджета приходятся на три основные категории заболеваний: сахарный диабет, онкологические и орфанные заболевания. При этом количество льготников, имеющих диагнозы онкология и сахарный диабет в 2025 году резко увеличилось. Так, онкобольных стало больше на 26,6%, а страдающих диабетом – на 17,1%. Также немалые средства тратятся на обеспечение препаратами в рамках терапии жителей региона с орфанными заболеваниями. В 2025 году на их лечение было израсходовано 877,9 млн руб., что составляет 20,7% от всех трат на обеспечение региональных льготников. Тогда как количество таких лиц от общего количества льготников составляет лишь 0,2%.



В КСП пришли к выводу, что действующая нормативная правовая модель в этой сфере не позволяет обеспечить в требуемом объеме федеральную поддержку для регионов. А назначение медицинскими комиссиями сверхдорогостоящих препаратов, стоимость и ценообразование которых никак законодательно не урегулированы и ничем не ограничены. В итоге это приводит к обязанности закупки таких препаратов по решениям судов за счет средств регионального бюджета.



Также в отчете аудиторы отметили, что федеральные льготники, отказавшиеся от федеральной льготы в натуральной форме и получающие компенсацию, продолжают получать льготное обеспечение в натуральной форме за счет средств регионального бюджета. В итоге данные лица выпадают из расчета объема субвенции за счет федеральных средств и обеспечиваются за счет средств областного бюджета. Это обернулось дополнительными расходами региона в сумме около 2 миллиардов рублей только за 2025 год.



В КСП Волгоградской области сделали вывод, что решить данную проблему можно на федеральном уровне методом централизации крупных закупок, так как совместные межрегиональные закупки не дают ожидаемого эффекта экономии.



В свою очередь и на региональном уровне планируют принять меры, которые, надеются в КСП, помогут несколько исправить ситуацию с закупкой дорогостоящих препаратов. В 2027 году к организации логистики закупок таких препаратов привлекут ГКУЗ «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», что поможет сэкономить 70 миллионов рублей и направить их на дополнительную закупку лекарственных препаратов для региональных льготников.



Кроме того, КСП в Волгоградскую областную думу направила предложения для рассмотрения на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по бюджету, налогам и собственности в части изменения законодательства в данной сфере на федеральном уровне в целях снижения финансовой нагрузки на региональные бюджеты.



В аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области также считают, что без изменений в сфере льготного лекарственного обеспечения граждан на федеральном уровне ситуация кардинально не изменится.