Политика

На пост губернатора Волгоградской области заявились 4 претендента

Политика 26.06.2024 08:21
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26.06.2024 08:21


Накануне, 25 июня, облизбирком принял документы еще у двух претендентов на пост губернатора Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИКВО, Олега Дмитриева выдвинула КПРФ. 

От ЛДПР в выборах собирается участвовать Алексей Кононенко. 
Ранее, напомним, сообщалось о сдаче документов для выдвижения на выборах губернатора действующим главой региона Андреем Бочаровым. 25 июня  в облизбиркоме побывал с такой же миссией Алексей Васютенко. Его желает  видеть на посту главы региона ЛДПР. 
Фото ИКВО

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