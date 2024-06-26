На пост губернатора Волгоградской области заявились 4 претендента

Политика 26.06.2024 08:21
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26.06.2024 08:21
Накануне, 25 июня, облизбирком принял документы еще у двух претендентов на пост губернатора Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИКВО, Олега Дмитриева выдвинула КПРФ.
От ЛДПР в выборах собирается участвовать Алексей Кононенко.
Ранее, напомним, сообщалось о сдаче документов для выдвижения на выборах губернатора действующим главой региона Андреем Бочаровым. 25 июня в облизбиркоме побывал с такой же миссией Алексей Васютенко. Его желает видеть на посту главы региона ЛДПР.
Фото ИКВО
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