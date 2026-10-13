Курьер из Пензы обчистила волгоградских стариков почти на 5 миллионов

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Происшествия 13.10.2026 20:40
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13.10.2026 20:40


В Волгограде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении пожилых людей. Обвиняемая – 20-летняя жительница Пензенской области, работавшая курьером в преступной схеме, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, девушка нашла работу курьера по объявлению в интернете. При этом она отдавала себе отчет, что участвует в преступной схеме, но согласилась: ее задачей было приезжать к пожилым людям и забирать у них деньги.

Звонки пенсионерам поступали от имени сотрудников силовых структур. Злоумышленники запугивали жертв: якобы с их счетов идут переводы на финансирование терроризма. Чтобы избежать уголовной ответственности, людям предлагали передать накопления курьеру – для размещения на «безопасных счетах».

С 10 по 25 июня 2025 года девушка забрала деньги у двоих жителей Москвы и девяти пенсионеров Волгограда. Возраст потерпевших – от 75 до 90 лет. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов 800 тысяч рублей.

Наличность курьер передавала неизвестным лицам, оставляя себе процент. Ставшие жертвами мошенников старики не сразу обращались в полицию. Деятельность злоумышленницы полицейским удалось пресечь в начале августа 2025 года. Она созналась в содеянном.

Следователем СЧ Управления МВД России по Волгограду 20-летней курьеру предъявлено обвинение по 10 эпизодам мошенничества в крупном размере и покушения на него (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемая находится под стражей. 

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Волгоградской области. За преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: сгенерировано ИИ

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