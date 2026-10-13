Волгоградцам проиндексируют маткапитал: суммы на 2027 год





С 1 февраля 2027 года федеральный материнский капитал может вырасти на 6,8%. Для семей, которые не получали выплату за первого ребенка, сумма достигнет 1,029 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Волгоградские семьи, как и все россияне, могут рассчитывать на увеличение материнского капитала уже в начале следующего года. Средства на индексацию заложены в проект бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы.

Сколько получат волгоградцы

По прогнозам, полный размер капитала на первого ребенка достигнет 778,5 тыс. рублей – это на 49,6 тыс. больше, чем в 2026 году. Сумма положена семьям, в которых первенец родился или был усыновлен начиная с 1 января 2020 года. Столько же могут получить семьи, чье право на капитал возникло до 2020 года.

На второго ребенка прогнозируется 1,029 млн рублей, прибавка составит 65,5 тыс. Речь идет о семьях, где второй ребенок появился с 1 января 2020 года, а первый – до этой даты, и право на капитал ранее не возникало.

Если право уже возникло на первенца, появление второго ребенка дает семье право на доплату. Ее размер зависит от момента возникновения права, а не от даты оформления сертификата.

Что важно знать владельцам сертификатов

У тех, кто уже получил сертификат, но не полностью использовал средства, остаток увеличится автоматически. При частичном расходовании капитала процент индексации применят к оставшейся сумме. Прибавки в 49,6 тыс. и 65,5 тыс. рублей рассчитаны для полностью сохраненного капитала соответствующей категории.

Окончательные суммы на 2027 год определят с учетом фактической инфляции за 2026 год и коэффициента, который утвердит правительство. После февральского пересчета обновленный остаток можно проверить в выписке на портале «Госуслуги».

Напомним, в Волгоградской области сертификаты на маткапитал оформляются проактивно – без личного обращения родителей. С 2020 года региональное Отделение СФР выдало беззаявительно более 67 тысяч таких сертификатов.