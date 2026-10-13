Власти Иловли отказались от планов лишать детей «Солнышка»





Администрация Иловлинского района Волгоградской области публично отказалась от планов закрывать детский сад «Солнышко» в районном центре. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление чиновники разместили на официальном ресурсе после обращения участников СВО, чьи дети посещают дошкольное учреждение.

Напомним, ранее жители Иловли, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, записали видео, рассказав о планах чиновников по закрытию детского сада. Перспектива перевода детей в другое учреждение возмутила мужчин, а для самих воспитанников и их родителей могла создать множество неудобств. При этом, как отмечалось в видеообращении, здание, в котором располагается «Солнышко», не требует капитального ремонта. В качестве возможной причины закрытия детсада называлась экономия средств.

В заявлении, которое появилось на сайте районной администрации вечером 13 октября, чиновники уверяют, что дети, которые посещают сад «Солнышко», останутся при своем и юридические изменения их не затронут.

– Администрация Иловлинского района опровергает появившуюся информацию о закрытии детского сада «Солнышко» в р.п.Иловля. Детский сад продолжает работу и прием воспитанников. Что касается возможных изменений, то они носят исключительно юридический характер и не отразятся на предоставлении образовательных услуг воспитанникам, – цитата из сообщения.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», постановление о ликвидации детсада «Солнышко», расположенного на улице Пионерская, 13, подписал 7 октября врио главы Иловлинского района Волгоградской области Олег Попов. По словам родителей, чьи дети посещают учреждение, о скором переводе в другой детсад их уведомляли со ссылкой на данный документ.