Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин, который весной прошлого года был осужден к 7,5 годам колонии общего режима за мошенничество при ликвидации свалок по нацпроекту, уехал на СВО.

– Колонкин отправился на СВО, – подтвердил V102.RU участник процесса, который проходит в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, где одним из обвиняемых является осужденный бизнесмен. – С января этого года судебное заседание постоянно откладывается по различным основаниям. Последнее заседание должно было пройти сегодня, 18 июня.

Известно, что техническому директору ООО «Гринлайт» Михаилу Калонкину, руководителю ООО «Гринлайт» Александру Фирсову вменяют дополнительные эпизоды мошенничества с ликвидацией свалок. Также по этому уголовному делу проходит некая Надежда Петрушина. В открытых источниках указано, что она является индивидуальным предпринимателем.

Всем троим инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, а также уклонение от уплаты налогов.

Напомним, что Калонкин и Фирсов ранее проходили по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе.

Фирсов ранее получил три с половиной года лишения свободы. Также ранее были осуждены по этому делу директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаила Ситникова приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, а Сазонову назначили три года колонии общего режима.

