Расследования

Бастрыкин поручил СУ СК расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в Волгограде

Расследования 08.06.2024 23:37
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08.06.2024 23:37


Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семёнову возбудить уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса из Махачкалы в Волгограде. В результате столкновения пассажирского автобуса с девятью автомобилями в Советском районе пострадали три человека, в том числе один ребёнок.

- В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили вечером 8 июня в управлении по региону. 

Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали, что ДТП произошло по вине водителя дагестанского автобуса. По предварительным данным, 36-летний мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомобилями на проспекте Университетском. 

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