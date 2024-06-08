Бастрыкин поручил СУ СК расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в Волгограде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семёнову возбудить уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса из Махачкалы в Волгограде. В результате столкновения пассажирского автобуса с девятью автомобилями в Советском районе пострадали три человека, в том числе один ребёнок.

- В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили вечером 8 июня в управлении по региону.

Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали, что ДТП произошло по вине водителя дагестанского автобуса. По предварительным данным, 36-летний мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомобилями на проспекте Университетском.