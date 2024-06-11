В Волгоградском областном суде сегодня, 11 июня, прошел очередной процесс по уголовному делу в отношении Екатерины Аккубековой, обвиняемой в убийстве собственного девятимесячного сына. В заседании под присмотром приставов явилась свидетель Виктория Садченко — та самая подруга, вместе с которой проводила время подсудимая, бросив ребенка на верную смерть в душной квартире. До этого молодая мать никак не желала являться в суд по своей воле.

Сегодня Виктория оказалась в зале заседания с малолетним ребенком, на кормление которого она периодически прерывалась. Бывшие подруги Аккубекова и Садченко вступили в яростный спор на тему того, кто кого оговаривает. Адвокат фигурантки дела Андрей Кулешов считает, что выступившую сегодня свидетельницу необходимо привлечь к уголовной ответственности за укрывательство преступления, так как ее показания в суде и на стадии предварительного расследования существенно разнятся.

— Суд все это слышал. Странно то, что свидетель подтвердила сегодня показания, которые она давала на стадии предварительного расследования. Показания, которые были даны сегодня, значительно отличаются друг от друга. Судья все видел, какие обстоятельства вызывали сомнения. Рассчитываем на то, что будет дана должная правовая оценка. Все должны ответить перед законом. Свидетелю угрожали убийством, но тем не менее Аккубековой такой состав не вменялся. Странная ситуация — угроза была, но обвинение не предъявлено. Если же угрозы не было и Садченко не сообщила о преступлении, то в соответствии со ст. 316 УК РФ ей должны вменить заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Мы считаем так, — добавил юрист.

Также стало известно, что отец убитого малыша не захотел присутствовать в суде и снова убыл в зону СВО для выполнения боевых задач. В адрес суда он направил заявление с просьбой назначить Аккубековой самое строгое наказание. Исков в отношении супруги боец СВО не заявлял.

Виктория Садченко в свою очередь рассказал, что знакома с Аккубековой около пяти лет и сначала у них были нормальные отношения:

— Потом мы периодически ругались, как подруги. Несмотря на это, причин для оговора у меня нет. Характер у нее по настроению. Иногда могла выпить раз в месяц. Ребенка не била, но могла материться, кричать на него, быстро выходила из себя. Ее раздражал крик, потому что у сына резались зубы. Помню, в самом начале она жаловалась на ребенка, что не справляется с ним, ей было очень тяжело. Потом стала спокойнее к нему относиться. Но однажды я видела, что она у себя дома бросила его в коляску.

Аккубекову откровения подруги явно привели в замешательство. Она назвала все это бредом. Тем не менее, прокурор продолжила допрос свидетеля.

— Аккубекова переехала ко мне в конце июля 2023 года. Она сказала, что ребенок остается с соседкой, молодой девушкой с верхнего этажа. Мол, с ней все договорено и у той есть второй ключ от квартиры. В этот период иногда мы ездили проведать ребенка. Иногда она ездила одна. В последний раз перед трагедией малыш на вид был изможден, плакал, от него плохо пахло. Мне стало его жалко, я покормила и поменяла его, пока Аккубекова была в другой комнате. У меня не было никаких номеров родственников, поэтому я ни с кем не связывалась. В тот день, когда я увидела малыша, в каком состоянии он находится, не знаю, почему не никуда обратилась, не могу ответить. Каких-либо угроз Аккубекова мне не высказывала. Я не обращалась ни в какие органы, так как не знала, что ребенок один, — поясняла Садченко.

На вопрос прокурора, как Аккубекова узнала о гибели ребенка, свидетель ответила, что об этом сообщили сотрудники СК:

— Ей на телефон кто-то написал, мол, поехали на пляж отдохнем. Она мне показала, спросила, знаю ли я этот номер. Я сказала, что нет. После этого она скинула им адрес. Они подъехали, мы вышли вместе, она села вперед, я села сзади. Как только поехали, на дороге появились двое мужчин, которые спросили, кто Екатерина. Они оказались сотрудниками правоохранительных органов.

На вопрос гособвинителя, от чего, по ее мнению, погиб ребенок, Садченко отметила, что «умер от обезвоживания».

— В квартире стояла жара, ни воды, ни еды у него не было. В таком возрасте он не мог добраться до пищи. Возможно, что он кричал перед смертью, — добавила свидетель.

После допроса Садченко адвокат Аккубековой выступил с ходатайством об оглашении ее показаний из материалов предварительного следствия.

Перед этим подсудимая заявила, что бывшая подруга часто выпивала вместе с ней и самостоятельно употребляла наркотики. Однако последняя все отрицала.

— У тебя был восьмой месяц беременности, ты била себя по животу и кричала: «Я не хочу этого ребенка!», — заявила свидетель, обращаясь через клетку к Аккубековой.

— Тебя тогда и в помине не было со мной, — парировала подсудимая. — Лучше расскажи нам всем, когда тебя «приняли» опера.

— Меня никто не принимал! — огрызнулась Садченко.

— На детектор лжи давайте ее посадим, — в сердцах выкрикнула Аккубекова.

— Давайте я буду руководить процессом, — парировал судья, призвав участников процесса к порядку.





Суд предложил Аккубековой прямо сейчас выступить с ходатайством о допросе и рассказать, как все было на самом деле в присутствии свидетеля, но фигурантка дела отказалась.

Согласно оглашенным показаниям Садченко, 7 августа 2023 года она вместе со своим парнем и Аккубековой находились у нее дома в Красноармейском районе Волгограда:

— В 15.00 ей в соцсети написал муж, что сегодня их сын найден мертвым, задав ей вопрос: «Где ты есть? Я еду». Она его заблокировала ничего не ответила. Потом показала мне. Начала плакать, после чего резко успокоилась. Я ей предлагала поехать на адрес, однако она не послушала. Пошла в душ, накрасилась. Я даже не поняла, что произошла трагедия. Мне в какой-то момент показалось, что над ней кто-то жестоко пошутил. Потом она сообщила, что ее какие-то неизвестные парни позвали гулять. Около 50 минут прошло, и я согласилась с ней пойти прогуляться с парнями. К нам подошли двое, спросили: «Кто Аккубекова?» Они оказались сотрудниками полиции, сказали, что сопроводят нас в СК, — зачитывал показания Андрей Кулешов. — С Аккубековой знакома около девяти лет через общих приятелей. Оцениваю нейтрально. Ее положительная сторона, что она могла прийти на помощь, но не всегда. Из отрицательного — очень агрессивна. Может вспыхнуть от одного слова в ее адрес. Около года назад заключила новый брак. Познакомились в соцсети. Отношения сначала были нормальные. После четырех месяцев они с мужем начали ругаться, мотивы мне неизвестны. Он на СВО с июня 2023 года. Жили вместе на Автомагистральной. Ранее у нее был брак с мужчиной, от него двое детей. Живут в районе с бабушкой. Около года они не виделись. Про погибшего сына не знаю, был ли он долгожданным. Поначалу у нее были нормальные материнские чувства, но после ухода супруга на СВО Аккубекова изменила отношение к сыну. Стала негативно к нему относиться, причин я не знаю.

К слову, 9 августа 2023 года при избрании меры пресечения подсудимая поясняла корреспонденту «Высоты 102», что «в какой-то момент оказалась брошена супругом и осталась сама по себе».

— С начала июля 2023 года Аккубекова приехала жить ко мне на месяц, оставляла сына одного. Я просила ее одуматься, она меня не слушала и продолжала забивать на ребенка. Раз в три дня приезжала домой, кормила его, а потом возвращалась ко мне. Пила каждый день — пиво, коньяк. Аккубекова угрожала: «Если сообщишь мужу или в полицию — я убью тебя». 3 августа 2023 года она снова решила навестить сына. Мы поехали вместе на такси. Она первая зашла в квартиру. Ребенок был в переполненном подгузнике, очень худым, чумазым, от него неприятно пахло. Аккубекова подержала его и положила на диван. Мне стало жалко ребенка, я уговорила ее сделать смесь, потом сама его покормила и поменяла, он в тот день сильно плакал. Пробыли там с 11.00 до 20.30. Она закрыла дверь и мы поехали обратно. Ребенок остался один на диване в зале, — продолжил зачитывать показания Садченко адвокат подсудимой. — Я боялась что-либо говорить, так как думала, что Аккубекова меня убьет. С 3 по 7 августа 2023 года она жила у меня дома. Говорила, что ненавидит сына. Причины я не спрашивала, чтобы не выводить ее из себя. Перед встречей с полицейскими, она сказала мне, что это ее вина, она убила своего ребенка.

После оглашения Садченко подтвердила и эти показания. На все вопросы защитника Аккубековой о явных противоречиях свидетель так и не смогла ответить ничего вразумительно.

Ранее в суде против Аккубековой выступили ее соседи, а эксперт, проводивший вскрытие трупа ребенка, рассказал о причинах смерти малыша.

Подсудимой инкриминируют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Свою вину она признает частично.

Напомним, по версии следствия, 3 августа 2023 года Аккубекова оставила ребенка одного в многоквартирном доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина исчезла на несколько дней. Труп ребенка 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники областного главка МВД. Корреспонденты «Высоты 102» побывали в девятиэтажке, где разыгралась трагедия.

В следующем заседании, которое назначено на 19 июня, суд заслушает показания самой Аккубековой. Не исключено, что они также будут отличаться от того, что было заявлено ей ранее.

Фото: ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области