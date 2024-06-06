



Фотокорреспондент ИА «Высота 102» выехал на место массового дорожно-транспортного происшествия в Советском районе Волгограда, где сегодня днем столкнулись девять автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя пассажирского автобуса из Махачкалы.

Информагентство публикует фоторепортаж с проспекта Университетского, а также информацию от участников происшествия.













Водитель пострадавшей в ДТП «Газели» рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, столкновения автомобилей произошло по вине водителя автобуса из Махачкалы.

– В момент ДТП я спускался за фурой на нейтральных скоростях, когда загорелся светофор. Первой удар приняла девушка на Mazda – я в этот момент услышал свист шин и посмотрел в зеркало: не знаю, что хотел водитель автобуса, но я его увидел в небольшом промежутке между машинами, – говорит Андрей. – Тут же автобус ударил в мой автомобиль, затем уже я врезался в фуру. А автобус пошел дальше собирать – загнал Land Rover Discovery на разделитель. Иными словами, автобус шел с горы и всех собирал.





В настоящее время пассажиры автобуса, сообщает ИА «Высота 102», находятся на обочине – рядом с местом происшествия. Люди вытащили из машины личные вещи и, судя по всему, ожидают приезда сменной машины.

Меж тем, передает фотокорреспондент информагентства, к массовой аварии присоединился еще один участник – в пострадавшую ранее Toyota врезался грузовик.

– Scania несколько минут назад врезалась в иномарку. Протяженность пробки только растет, – сообщает Павел Мирошкин.





В настоящее время протяженность транспортного затора составляет порядка трех километров на Второй продольной магистрали по направлению в Кировский район. Временно полицейские, которые находятся на месте, пропускают машины по встречной полосе.









Фото: Павел Мирошкин / «Высота 102»