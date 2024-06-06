В Волгограде цыгане на видео заявили, что они думают о русских





В Волгограде на видео попал конфликт с цыганами возле сетевого магазина в Краснооктябрьском районе. По сведениям волгоградцев, инцидент произошел на ул. 39-й Гвардейской. В ходе словесной перепалки одна из цыганок откровенно заявила об отношении к русским.

Короткое видео, записанное на улице у входа в «Магнит», опубликовали телеграм-каналы. С чего начался конфликт, неизвестно, однако, судя по кадрам, в нем принимали участие по несколько человек с обеих сторон.

– Давай, повтори, что ты сказала, – обращается житель Волгограда к колоритной женщине, стоящей на ступенях.

– Мы русских ... в ..., – отвечает дама, подразумевая совершение сексуального насилия в извращенной форме.

После этого один из цыган обращается к снимающей видео девушке, предлагая ей покинуть место происшествия. По его словам, в противном случае ей может не поздоровиться.

– Девчонки уходите. А то сейчас девчата наши придут – и ты останешься без очков! Сейчас тебе глаза выцарапят цыганочки, – говорит мужчина.







По сообщению очевидцев конфликта, на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Редакция ИА «Высота 102» уточняет информацию об инциденте в правоохранительных органах.

Фото, видео: Волгоград / t.me