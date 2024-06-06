Расследования

В Волгограде цыгане на видео заявили, что они думают о русских

Расследования 06.06.2024 19:45
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06.06.2024 19:45


В Волгограде на видео попал конфликт с цыганами возле сетевого магазина в Краснооктябрьском районе. По сведениям волгоградцев, инцидент произошел на ул. 39-й Гвардейской. В ходе словесной перепалки одна из цыганок откровенно заявила об отношении к русским. 

Короткое видео, записанное на улице у входа в «Магнит», опубликовали телеграм-каналы.  С чего начался конфликт, неизвестно, однако, судя по кадрам, в нем принимали участие по несколько человек с обеих сторон. 

Давай, повтори, что ты сказала, – обращается житель Волгограда к колоритной женщине, стоящей на ступенях. 

Мы русских ... в ..., – отвечает дама, подразумевая совершение сексуального насилия в извращенной форме. 

После этого один из цыган обращается к снимающей видео девушке, предлагая ей покинуть место происшествия. По его словам, в противном случае ей может не поздоровиться. 

– Девчонки уходите. А то сейчас девчата наши придут – и ты останешься без очков! Сейчас тебе глаза выцарапят цыганочки, – говорит мужчина. 




По сообщению очевидцев конфликта, на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Редакция ИА «Высота 102» уточняет информацию об инциденте в правоохранительных органах. 

Фото, видео: Волгоград / t.me

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