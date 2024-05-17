В Волгоградском областном суде прошел первый процесс над обвиняемой в убийстве собственного девятимесячного сына Екатерины Аккубековой. Собственный источник V102.RU уточнил, что представлять интересы 24-летней подсудимой вызвался адвокат Анастасии Ахметовой, душившей свою семимесячную дочь подушкой.

— Андрей Кулешов выступил в суде в качестве защитника Аккубековой. Не исключено, что он назначен как государственный юрист, — пояснил источник.

Ранее Кулешов выступал в процессе по делу о лишении родительских прав в отношении 24-летней Ахметовой, на которую было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение со своей дочерью. Суд постановил отказать в иске прокуратуры и администрации Дзержинского района, а Ахметову предупредить о необходимости изменения своего отношения к воспитанию малолетнего ребенка. Контроль за исполнением родительских обязанностей возложили на районные органы опеки.

Что касается Аккубековой, по ее делу которой в первом же заседании выступили в качестве свидетелей участковый врач-педиатр, мама и бабушка отца ребенка, находящегося сейчас в зоне проведения СВО.

— Суд интересовало, как часто врач осматривал ребенка и не замечал ли чего-то криминального. Выяснилось, что оставившая на несколько дней ребенка молодая мать, после чего он мучительно погиб, не препятствовала осмотрам, а у медработника не возникало никаких подозрений и опасений, — уточнил источник. — Мать и бабушка отца мальчика, навещавшие мальчика, также не отмечали ничего из ряда вон выходящего.

При этом родственники действующего военнослужащего ВС РФ просили их не снимать и всячески прятали лица, как и сама Аккубекова, когда ее поднимал в заседание конвой. Примечательно, как утверждает источник, ближайшие родственники не проявляли никакой агрессии в сторону супруги их сына и внука.

Обвиняемая по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) свою вину признала частично. Подсудимая воспользовалась своим правом и на данном этапе отказалась от дачи показаний и каких-либо пояснений относительно своей позиции.

Напомним, следствием установлено, что 3 августа 2023 года Аккубекова оставила ребенка одного в квартире девятиэтажки по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина пропала на несколько дней. Труп ребенка 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники регионального главка МВД. Корреспонденты «Высоты 102» побывали в доме, где разыгралась страшная трагедия.

Фото: архив ИА «Высота 102»