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Спорт

Волгоградский «Ротор» уверенно ведет счет в матче с «Енисеем»

Спорт 13.09.2026 17:39
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13.09.2026 17:39


В Первой лиге чемпионата России по футболу сегодня проходит 11-й тур – олгоградский «Ротор» на «Волгоград Арене» принимает красноярский «Енисей». В первом тойме волгоградские футболисты уверенно взяли игру в свои руки.

Как передает спорткор информагентства, уже на 8-й минуте опасно пробивал Эмерсон, вратарь был безупречен. Через пару минут электричкой по левому флангу  пронëсся Илья Родионов, мяч попал в сетку с внешней стороны ворот. А на 14-й минуте волгоградцы конвертировали количество в качество: гол забил Абу-Саид Эльдарушев - 1:0.

В дальнейшем «Ротор» продолжил давить, и после изящной комбинации на 27-й минуте Николай Покидышев удвоил счëт – 2:0.

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