Волгоградский «Ротор» уверенно ведет счет в матче с «Енисеем»





В Первой лиге чемпионата России по футболу сегодня проходит 11-й тур – олгоградский «Ротор» на «Волгоград Арене» принимает красноярский «Енисей». В первом тойме волгоградские футболисты уверенно взяли игру в свои руки.

Как передает спорткор информагентства, уже на 8-й минуте опасно пробивал Эмерсон, вратарь был безупречен. Через пару минут электричкой по левому флангу пронëсся Илья Родионов, мяч попал в сетку с внешней стороны ворот. А на 14-й минуте волгоградцы конвертировали количество в качество: гол забил Абу-Саид Эльдарушев - 1:0.

В дальнейшем «Ротор» продолжил давить, и после изящной комбинации на 27-й минуте Николай Покидышев удвоил счëт – 2:0.