15043 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Енисея»





Сегодня, 13 сентября, матч «Ротора» и «Енисея» на Волгоград Арене пришли поболеть 15043 болельщиков.

Как передает корр. ИА «Высота 102», уже на 8-й минуте опасно пробивал Эмерсон, вратарь был безупречен. Через пару минут электричкой по левому флангу пронëсся Илья Родионов, мяч попал в сетку с внешней стороны ворот. А на 14-й минуте волгоградцы конвертировали количество в качество: гол забил Абу-Саид Эльдарушев - 1:0.

В дальнейшем «Ротор» продолжил давить, и после изящной комбинации на 27-й минуте Николай Покидышев удвоил счëт – 2:0.

Вторая половина встречи началась с того, что Артëм Симонян со штрафного закрутил мяч в ближний угол - 3:0 «Ротор» впереди. На 54-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Никита Чагров играл по мячу и отразил 11-метровый