Появились кадры с места жесткого ДТП на севере Волгограда





В Сети появились кадры с места ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда, где пострадал младенец и двое пассажиров.





Как ранее сообщалось информагентством, столкновение автомобиля «Лада Гранта» и грузового авто с полуприцепом SCANIA произошло напротив дома №5 по улице Автомагистральной.

На видеокадрах можно заметить, что от удара легковой автомобиль сильно пострадал.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и его пассажирка, а также девятимесячный младенец были госпитализированы с место аварии.

Видео: Красноармейский Волгоград / МАКС