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Общество

Отрезали головы, заставляли есть мертвых: рассекречены зверства «фашистских каннибалов» в Сталинграде

Общество 13.09.2026 11:00
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13.09.2026 11:00

 

В Международный день памяти жертв фашизма, который отмечается с 1962 года во второе воскресенье сентября, УФСБ России по Волгоградской области обнародовало рассекреченные архивные материалы. Они документально подтверждают факты массовых злодеяний немецких захватчиков в отношении советских военнопленных на территории Сталинградской области.

В условиях ожесточённых боёв и стремительного продвижения немецких соединений вглубь Советского Союза в фашистском плену оказалось огромное число красноармейцев. Как свидетельствуют документы, немецкое командование грубо попрало по отношению к ним базовые нормы человечности, сострадания и уважения.

Жуткая картина открылась нашим войскам в ходе Сталинградского контрнаступления: горы трупов погибших от голода и холода за колючей проволокой, десятки тысяч умирающих от истощения и ран красноармейцев, изуродованные пытками останки человеческих тел.

 

Крупнейший лагерь Дулаг-205

Самым крупным лагерем для военнопленных на территории Сталинградской области являлся пересыльный лагерь Дулаг-205, располагавшийся в селе Алексеевка под Сталинградом. Лагерный режим отличался крайней строгостью, а охрана обладала неограниченными полномочиями. Пленных избивали палками, морили голодом, натравливали на них собак и расстреливали.


Свидетельства зверств зафиксированы в показаниях бывшего офицера контрразведки при лагере капитана Лянгхельда, данных на допросе 1 сентября 1943 года: 

– Немецкое командование рассматривало русских военнопленных, как рабочий скот, необходимый для выполнения различных работ. Русских военнопленных, содержащихся в Алексеевском лагере "Дулаг-205", как и в других немецких лагерях военнопленных, кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас работать… Зверства, которые мы чинили над военнопленными, были направлены на истребление их, как лишних людей… В германской армии по отношению к русским существовало убеждение, являющееся для нас законом: «Русские – неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой культуры. Немцы призваны установить новый порядок в России». Это убеждение было привито нам германским правительством… русских людей много и их необходимо уничтожить как можно больше, с тем, чтобы предотвратить возможность проявления какого-либо сопротивления немцам после установления нового порядка в России.

Эти показания приводятся в докладной записке начальника Управления особых отделов НКВД СССР Виктора Семеновича Абакумова заместителю наркома иностранных дел СССР Андрею Януарьевичу Вышинскому о зверском отношении немецких военнослужащих к советским военнопленным от 2 сентября 1943 года.

По-настоящему стынет кровь в жилах, если прочитать Акт, составленный советскими военными, находившимися в плену, 3 марта 1943 года в Алексеевке: 

– Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:

В лагере русских военнопленных в селе Алексеевка, под Сталинградом, к 20 ноября 1942 года находилось около 5 тыс. человек, среди них много мирных граждан.

К моменту освобождения Красной Армией с. Алексеевки 23-го января 1943 г. в лагере осталось в живых около 700 человек, остальные умерли от голода, шока и избиений. Оставшиеся в живых были крайне истощены, обморожены и со следами побоев на теле.

На протяжении 2-х месяцев пленным не давали ни грамма хлеба, а вся пища состояла из тухлой непроваренной конины и 1/2 литра тухлой воды без соли.

Выдача «обедов» происходила в сопровождении избиений и расстрелов. Изнемогая, пленные выходили на двор за получением пищи. Истощённые, они падали, и тогда их тела рвали собаки, с которыми приходили фашистские варвары для наведения «порядка». Лишив пленных даже этой падали, фашисты заставляли есть умерших и убитых пленных.

Находившиеся в лагере раненный в бою танкист и студент Сталинградского пединститута, съев сырое человеческое мясо, умерли, а их тела были также съедены другими.

Весь лагерь был завален трупами, у которых разрезаны животы и вынуты печень, сердце, из голов – мозг.

Раненые и избитые фашистами бойцы и командиры не получали медицинской помощи, так как отсутствовали необходимые медикаменты, в результате чего израненные тела поедали черви, отгнивали руки и ноги. В особенности немцы расстреливали ни в чём не повинных людей.

В декабре месяце 1942 г., узнав о готовящемся побеге группы военнопленных, немцы выстроили весь лагерь, вывели из строя комсостав и, отсчитав каждого десятого, тут же их расстреляли.

В том же селе Алексеевка была расстреляна семья: отец, мать, дочь и внучка – за сокрытие 3-х военнопленных, бежавших из лагеря.

Попавшего в плен старшину, по национальности еврея, перед расстрелом заставили прыгать и квакать в луже нечистот, выливаемых через переполненные ямы уборной.

Всё вышеизложенное мы видели и пережили лично, о чём собственноручно написали настоящий акт.

 

Та же участь – в других лагерях

Аналогичное отношение к беззащитным военнопленным применялось и в других лагерях на оккупированной территории. В сводке №12 с разведданными о положении в тылу противника от 5 ноября 1942 года, подготовленной УНКВД по Сталинградской области, указывалось: 

– … Лагеря военнопленных имеются в с. Большая Россошка, в г. Калаче и в х.х. Островском и Суханове Кагановичского района… Условия содержания в этих лагерях исключительно тяжелые. Пленные ежедневно работают по 12–13 часов без перерыва. Все помещаются в сараях и спят на голой земле. Питание выдается один раз в день, причем в пищу употребляют пареную рожь без соли, которая выдается на двоих пол котелка… Лучшая одежда и обувь у пленных отбирается охраной, взамен отобранного военнопленные ничего не получают. Охрана лагеря состоит из украинцев, одетых в немецкую форму, которые обращаются с пленными исключительно жестоко. Кроме винтовок охранники имеют палки, которыми избивают пленных за малейший проступок.


А вот что, согласно рассекреченным документам, творили фашисты в хуторе Верхнесолоновском: 

– 22 декабря 1942 года немецкие оккупанты выгнали 85 пленных красноармейцев к Аксёновской балке на территорию Верхне-Солоновского сельсовета и учинили жестокие зверства: всех поголовно раздели до гола, ряду бойцов и командиров отрубили руки и ноги, отрезали головы, после чего вся группа из 85 человек была расстреляна в упор.

Вторая группа из 70 человек была обнаружена в Тарасовой балке на территории Верхне-Солоновского сельсовета. Большая часть военнопленных также подверглась издевательствам – у них были разбиты головы, а несколько человек расстреляны по пути следования, ещё до того, как группа дошла до места общего расстрела.

Кроме того, 11 человек были обнаружены в пещере возле Аксёновской балки, тоже на территории Верхне-Солоновского сельсовета. Все они были зверски изрублены шашками до неузнаваемости: отрублены руки, ноги, голова, а туловище изрублено на мелкие части.

Отметим, что в этом акте свои свидетельства представили обычные люди – хуторские рабочие. По их словам, установить фамилии военнопленных, подвергшихся таким зверским издевательствам, не представилось возможным, поскольку немецкие офицеры сожгли все изъятые у расстрелянных документы. Лишь только у 28 человек документы были обнаружены.

 

Преступления без срока давности

В УФСБ по Волгоградской области подчеркивают: преступления против мира и человечности, совершённые немецкими нацистами и их пособниками, не подлежат забвению и не имеют срока давности. 


В настоящее время на территории поселка Горьковский в Волгограде в рамках осенней Вахты Памяти силовики из числа сотрудников УФСБ, ГУ МВД и Прокуратуры ведут поиски погибших в Дулаге-205 советских военнопленных. По последним данным, уже подняты останки 14 человек.

– Восстановление исторической справедливости – это одна из форм нашей с вами работы. Это наши служебные обязанности, кроме нашей основной деятельности. Это в то же время работа, которая делается нами от сердца и помогает нам здесь, на сталинградской земле, продолжать то дело, начатое 80 лет назад, и укреплять веру в победу, которая нас ждет на специальной военной операции. Каждый найденный боец, каждый военнопленный, каждая история, которую мы оживим своими руками, – это вклад в наше общее дело – наравне со взятым опорником на СВО, освобожденной лесопосадкой или населенным пунктом. Это наш ответ нелюдям, нацистам, которые противостоят нам и хотят стереть историю из памяти всех людей, живущих на планете, переписать ее в свою пользую, – сказал на открытии Вахты Памяти глава УФСБ Александр Ларин. 




С приведенными в публикации данными можно ознакомиться лично: 

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