На территории завода «Красный Октябрь» нашли авиабомбу времён войны





В Краснооктябрьском районе Волгограда во время земляных работ обнаружили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Снаряд ФАБ-150 нашли на территории завода «Красный Октябрь».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, сейчас ожидается прибытие пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС. Специалисты вывезут и уничтожат взрывоопасный предмет.

До прибытия сапёров территория, где обнаружена бомба, будет оцеплена. Сотрудники МЧС призывают граждан не приближаться к опасному объекту и не пытаться самостоятельно его перемещать.