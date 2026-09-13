Общественный совет при волгоградском Главке МВД обсудил планы на год





В ГУ МВД России по Волгоградской области состоялось заседание Общественного совета, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие открыл заместитель начальника Главка генерал-майор полиции Вадим Леншин. Он поблагодарил общественников за слаженную работу и вклад в формирование положительного образа полиции и развитие правовой грамотности населения.

Председатель Общественного совета Асламбек Керашев отметил активное участие организации в социально значимых мероприятиях, проводимых полицией.

В ходе заседания обсуждались основные направления деятельности на предстоящий период. Особое внимание уделили профилактике негативных явлений в молодёжной среде – формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма, повышению киберграмотности населения, проведению патриотических акций и реализации программ духовно-нравственного воспитания молодёжи.