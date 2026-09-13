



В Волгограде и области на неделе с 7 по 13 сентября произошло немало значимых событий, наиболее громкие из которых традиционно связаны с региональной столицей. В городе-герое, как сообщало ИА «Высота 102», обновили один из важнейших документов – Устав, с участием губернатора открыли главную площадь.

Об этом и не только – в дайджесте главных событий Волгоградской области.

Резидентам – почти бесплатно

Жителям Центрального района Волгограда, чьи дома, а вместе с ними и места под стоянку транспорта, оказались в зоне платной парковки, мэрия позволила пользоваться резидентскими разрешениями, которые хотя и не бесплатные, но существенно сэкономят семейные бюджеты волгоградцев. Муниципалитет внес соответствующее изменение в постановление о создании и использовании на платной основе парковочных мест на территории города.

Право бесплатного пользования парковочным пространством получили Почетные граждане города-героя Волгограда. Подробнее.

Обновили Устав Волгограда

9 сентября на площадке филиала РАНХиГС состоялись слушания обновлённого городского Устава.

Среди важнейших изменений – встраивание главы города в структуру региональной власти, а также запрет депутатам Волгоградской городской думы менять политическую ориентацию.

Участок набережной – семьям и молодежи

В Волгограде продолжают развивать территорию вдоль Волги. В 2026 году специалистам предстоит завершить благоустройство нижней террасы набережной в границах от БК-13 и до моста через Волгу. В настоящее время основные работы подошли к кульминации на участке от БК-13 до 7-й Гвардейской. Специалистами были обустроены на этой территории новые прогулочные зоны, произведено озеленение. Перед этим подрядная организация обновила все проходящие через объект коммуникации.

Развитие региона продолжается

Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки 11 сентября осмотрел первый этап благоустройства нижней террасы Центральной набережной – участок от бронекатера БК-13 до моста через Волгу. Глава региона оценил создаваемые функциональные пространства, включая новый скейт-парк и памп-трек, которые уже готовы к открытию. Этот визит – наглядное подтверждение того, что Волгоградская область не просто строит дороги и объекты, а последовательно меняет качество жизни людей.

Подробнее о том, как в Волгоградской области меняют облик городов и сел – в специальном материале ИА «Высота 102».

Достойная работа

Завершилась неделя, прошедшая под эгидой масштабного благоустройства, долгожданным открытием после реконструкции Площади Павших борцов в Волгограде. Губернатор региона 13 сентября, в День города, совместно Владимиром Марченко побывали на главной площади города-героя в окружении представителей молодежи.

Обновленная территория получила высокую оценку специалистов – по достоинству оценил проект Почетный строитель России Юрий Староватых.

На финишной перед стартом

Как и другие, Волгоградская область находится на финишной прямой перед главным политическим событием осени – выборами в Госдуму. Определиться с кандидатурами волгоградцев, которые будут представлять интересы региона в ГД, жителям предстоит в трехдневный срок – с 18 по 20 сентября.

Волгоградский политолог, директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко на основе данных трех опросов общественного мнения, проведённых в Волгограде и области, сделал прогноз о расстановке сил на предстоящих выборах в Государственную думу. Как отметил эксперт, интерес избирателей региона к выборам остается высоким, а явка может оказаться одной из самых достойных за последние годы.

Подробнее о раскладах перед выборами в Волгограде – в нашей рубрике «Мнение».