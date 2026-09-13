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Общество

БПЛА уничтожены в Волгоградской области 13 сентября

Общество 13.09.2026 09:28
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13.09.2026 09:28


В ночь на 13 сентября на территории Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. На протяжении девяти часов обстановка оставалась напряженной и только в 5:37 тревога была отменена.

Как сообщает Минобороны, за сутки ВСУ направили 389 дрона в регионы РФ. Волгоградская область оказалась в числе субъектов, где силы ПВО отражали атаку. Также атака БПЛА была в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

Изображение создано при помощи ИИ

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