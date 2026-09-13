В ЦПКиО Волгограда отметили День города спортом и танцами: фото





12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стартовала праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Для взрослых и детей были организована целая серия спортивных и культурных мероприятий, посетить которые смогли все желающие.





День начался с работы интерактивных зон на малой сцене и в скейт-парке в рамках фестиваля уличной культуры «СберСпот», объединившего спорт, творчество и стрит-арт. Любители граффити участвовали в мастер-классе по созданию индивидуального тега и росписи баннера, также прошли открытые уроки по k-pop и хип-хопу, мастер-классы и соревнования по уличным видам спорта.





Специальными гостями фестиваля стали блогер Влад Самокатчик, бронзовый призёр чемпионата России по скейтбордингу Савва Востоков, участник чемпионата мира в Бразилии 2026 Максим Лаллав и призёр чемпионата России Артём Агарков.





На главной сцене волгоградцы участвовали в спортивной эстафете и поддерживали хореографические коллективы в рамках фестиваля «Танцы на Волге» – выступили более 200 танцоров из всех районов города.





Завершился день дискотекой с DJ LAVIE, световым шоу и огненными залпами.





Во второй день празднования, 13 сентября, горожан приглашают на пиратскую вечеринку у аттракциона «Пиратский корабль» и выступление фольклорного объединения «Пряник» на главной сцене. Оба мероприятия начнутся в 15:00, а в 16:00 стартуют уличные гуляния в рамках проекта «Кафтан да сарафан – вечерки по-новому»: гостей ждёт казачий вечер с народными забавами и хороводами.





Фото: ЦПКиО Волгограда