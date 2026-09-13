



В Салехарде подвели итоги II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа». Финальные испытания проходили с 7 по 12 сентября на базе комплекса «Ямал-парк». Победу одержала команда «Сталинград – ВОИН» из Волгоградской области, второе место заняла Республика Татарстан, третье – Чувашская Республика

В церемонии награждения, состоявшейся в арт-резиденции «Полярис», принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

– Рад приветствовать финалистов и победителей – ребят из Волгоградской области. Хочу, чтобы мы все вместе поприветствовали ваших наставников и тренеров – настоящих воинов. Желаю вам здоровья, быть настоящими патриотами и примерами для подражания. Ваш успех – это и признание, и огромная ответственность, потому что вы должны очень высоко держать планку. Должно быть постоянное движение вперёд – это то, что нужно сейчас нашей стране как никогда, – сказал вице-премьер.





В соревнованиях участвовали курсанты Центра «ВОИН» из 18 регионов. Отборочный этап для волгоградской команды прошёл на площадке лагеря «Авангард». Организатором состязаний выступил вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

– Центр «ВОИН» создавался по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, чтобы вырастить новое поколение патриотов – сильных, выносливых, готовых работать на благо Родины, а при необходимости – её защищать.





На маршруте участников ждали сложнейшие испытания: преодоление заражённого участка, разминирование тропы, отражение нападения из засады, уничтожение позиций расчёта FPV-дронов и моральная дилемма – выбрать между эвакуацией и спасением раненого союзника. В финале прошли бои с лазертаг-оборудованием, где нужно было найти и уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника.

Развитие патриотического воспитания и поддержка молодёжных инициатив – задачи, поставленные губернатором Андреем Бочаровым. На базе лагеря «Авангард» и центра «Юный ястреб», созданных по инициативе главы региона, проходят всероссийские смены и соревнования. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фоото: администрация Волгоградской области