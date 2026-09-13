



В Волгоградской области продолжается заявочная кампания на получение нагрудного знака «Доброволец (волонтёр) Волгоградской области». Документы принимаются до 15 сентября включительно, а торжественная церемония вручения традиционно состоится в День добровольца – 5 декабря.

По информации регионального комитета молодёжной политики, награду можно получить только один раз. Ежегодно знака удостаиваются не более пяти волонтёров. Претендовать на него могут жители региона с добровольческим стажем не менее пяти лет и не менее 500 часов, зарегистрированные на платформе «Добро.рф».

Комиссия оценивает кандидатов по нескольким критериям: социальная значимость и разнообразие направлений волонтёрской деятельности, количественные и качественные показатели, участие в разработке и реализации проектов, периодичность и продолжительность работы, наставничество и просветительская деятельность, а также наличие иных наград. По каждому критерию выставляются баллы и формируется итоговая оценка. Решение комиссии оформляется приказом комитета молодёжной политики региона.

На сегодняшний день обладателями знака являются 15 жителей области. В 2023 году награду получили Галина Белая, Румия Завьялова, Иван Петров, Виолетта Потылицына и Виктор Сагдеев; в 2024-м – Наталья Ефимова, Елена Лунина, Дарья Хлыбова, Ольга Золотарева и Анна Пахомова; в 2025-м – Ирина Божко, Евгения Гречкина-Васильева, Татьяна Колотеева, Ольга Лунина и Виктория Подшибякина.

В Волгоградской области на сегодняшний день насчитывается более 130 тысяч волонтёров.

Фото: администрация Волгоградской области