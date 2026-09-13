В Волгоградской области прошёл форум «Нулевой километр»





В Волгоградской области состоялся второй форум по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства «Нулевой километр». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, мероприятие собрало молодёжь, заинтересованную в профессиональном росте в сфере туризма, и стало площадкой для обмена идеями и знакомства с отраслью.

Ключевой темой форума в этом году стал активный туризм. По словам заместителя председателя комитета экономической политики и развития региона Елены Курносовой, это направление открывает новые возможности для малого бизнеса, создаёт рабочие места на отдалённых территориях и способствует развитию инфраструктуры, помогая при этом сохранять природное наследие.

– Мы видим в этом направлении не только туристический, но и социально-экономический потенциал и готовы поддерживать инициативы, которые делают регион сильнее и интереснее для жизни и путешествий, – отметила она.

Участникам представили проект «Путешествия не за горами», направленный на повышение туристической привлекательности области, а также презентацию «Активный туризм в Волгоградской области» – о пеших, водных и веломаршрутах, инфраструктуре для отдыха и возможностях создания новых турпродуктов.

Для студентов провели профильные мастер-классы. Один из них – с актёром театра и кино, ведущим тревел-шоу Стасом Румянцевым, который поделился секретами работы с аудиторией и выбора необычных направлений. Также молодёжь прошла командную туристическую игру «Среда обитания», где отрабатывались навыки ориентирования на местности, организации походного быта и безопасного пребывания на природе.

Главная цель форума – поддержать начинающих специалистов, помочь им определиться с профессиональным путём и получить более полное представление об отрасли. Работа по созданию новых объектов гостеприимства, использованию потенциала региона и подготовке кадров для туризма ведётся в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: администрация Волгоградской области