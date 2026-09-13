Волгоградцам напомнили правила поведения в лесу





ГУ МЧС России по Волгоградской области напомнило правила безопасности для тех, кто заблудился в лесу. Даже знакомый маршрут не гарантирует, что человек не собьётся с пути, поэтому важно сохранять спокойствие и действовать грамотно.

Если вы потеряли ориентир, специалисты советуют остановиться и успокоиться. При наличии вероятности, что вас будут искать, лучше оставаться на месте – это значительно упростит работу спасателей. Также необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить, откуда вы вошли в лес, сколько времени находились в пути и в каком направлении двигались.

Чтобы привлечь внимание, можно подавать звуковые сигналы. При возможности стоит найти линейный ориентир: просеку, линию электропередачи, ручей или тропу. Движение вдоль таких объектов помогает выйти к людям. Спасатели также не рекомендуют употреблять в пищу незнакомые ягоды, грибы и растения.

Перед походом в лес важно предупредить близких о маршруте и времени возвращения. С собой стоит взять заряженный телефон, воду, спички в непромокаемой упаковке и надеть яркую одежду.