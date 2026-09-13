



Участник СВО из Волгоградской области с позывным «Кок» – боец, умеющий немало. За «ленточкой» молодой мужчина стал опытным гранатометчиком, обучился мастерски управлять дронами, но не забыл и мастерства, принесенного с собой с гражданки, – благодаря случаю, несколько лет назад Кок стал профессиональным поваром.

О боевых буднях волгоградца, его кулинарных мастер-классах в полевых условиях и умении поднять настроение искусно приготовленным блюдом – в материале ИА «Высота 102».

«Клянусь, я не хотел быть поваром»

Студент железнодорожного техникума, будущий помощник машиниста, еще во время обучения Кок решил идти в армию. Мечтал служить в морской пехоте, а, увидев мичмана и главного старшину, лишь утвердился в правильности своего выбора.

– Они зашли к нам, и уже по тому, как они держались, по военной выправке читалось – настоящие военные, – вспоминает участник СВО. – В черных плащах, белых фуражках и кашне выглядели впечатляюще.

На службе Кок пришел к профессии, которая тогда казалась ему абсолютно чуждой. Где он, жаждущий настоящей армейской жизни, и поварское дело? Но у жизни были на юношу свои планы.

– Клянусь, никогда не хотел стать поваром, – все-таки став им, говорит Кок. – Но в то время проходил чемпионат Северного флота по футболу, и все как-то само собой завертелось (во время службы волгоградец, на гражданке игравший в футбол на позиции вратаря, попал на обучение в Военную школу поваров Северного флота – Прим.ред.). – Мы проводили наши игры довольно успешно: за шесть матчей я только один мяч пропустил, и то с пенальти.

Впрочем, постигая азы кулинарного искусства, волгоградец не рвался на гражданку. Ощутив себя на своем месте именно в армии, он без раздумий подписал контракт и стал участником контртеррористической операции в Чечне.

– Я понял, что без армии жить не могу. Подписал контракт, мы побывали в населённых пунктах Борзой, Грозовые Ворота и в Аргунском ущелье. Был в составе военной разведки десантно-штурмового батальона, на должности старшего повара. Бегал с группами, таскал на себе пулемёт «Печенег» и АКС-74У (маленький укороченный автомат).

Из повара – в разведчики

Вернувшись в родной город, Кок все-таки пошел по пути, который ему подарила сама судьба и, начав карьеру с должности помощника повара, уже через несколько лет открывал ресторан в роли шеф-повара.

Однако после начала СВО волгоградец оставил успешное дело, решив бесповоротно – ему нужно быть там. Молодой мужчина вновь подписал контракт с Минобороны и попал в 20-ю дивизию.

– У меня была военно-учётная специальность по профессии повар войскового питания. А здесь большой спрос на поваров. Некоторое время я трудился на кухне, а после, узнав, что требуются разведчики, перевёлся на должность старшего разведчика взвода наблюдения танкового полка. Помогли мне в этом как опыт военной службы, так и участие в боевых действиях, – объясняет старший матрос. – Но, чтобы вы понимали, боевой опыт – это одно, а когда ты на оказываешься в эпицентре боевых действий – это всегда как в первый раз. Идем мы однажды, у меня в рюкзаке вещи, наложил себе 30 килограммов. Говорю: «Какой звук прикольный». А меня толкают в спину и приказывают бежать. Я в тот момент только и слышал, как «пчела» подлетала всё ближе к нам. Когда мы запрыгивали в подвал, за моей спиной где-то рядом бахнуло в стену. Позже я понял, что, видимо, оператор ВСУ не попал в проход. Был лёгкий бум, и следом тонкий звон в ушах закрыл собой все голоса. Прошло всего секунд 30, но мне они показались вечностью. Опытный товарищ-разведчик дёрнул меня за плечо и говорит: «Пойдём, нам ещё 100 м осталось пройти». Мы выбежали, но для меня это расстояние показалось 100-километровым марафоном.

В зоне боевых действий Кок держится не только на прежнем опыте, но и учится всему новому – любитель игр на консоли, он стал управлять дронами, организовывал работу гранатометчиков, занимался снабжением и как разведчик перед поставкой оружия тщательно изучал местность.

– Нужно всегда разведать местность заранее. Насколько дорога нормальная, не заминирована ли, какие ближайшие точки ВСУ, наконец, сможет ли там машина проехать. Спешиваемся. Идём 5 километров. Осматриваем территорию, и, если всё спокойно, то завозим снаряды, – объясняет волгоградец.

«Настоящему художнику подойдут и угли из камина»

Настоящей отдушиной в череде военных будней для Кока стало именно поварское искусство. В тяжелейших бытовых условиях, обладая порой лишь одной сковородкой и конфоркой, волгоградец мог приготовить хоть наваристый борщ, хоть цыпленка табака. Кок шутит: прознав про его кулинарные способности, сослуживцы стали приносить на импровизированную кухню любые ингредиенты – ведь свежее, поданное из-под ножа, блюдо не сравнится ни с одним сухпайком.

– При передвижении по позициям любой груз – это дополнительная опасность. Поэтому мы берём по минимуму. И, конечно, не таскаем кухонные принадлежности. Случайно найденная сковородка и небольшая газовая конфорка – всё, с чем можно работать в блиндаже. Но для настоящего художника и угли из камина подойдут вместо карандаша. Конечно, нам доставляют продукты, но приготовленная пища всегда вкуснее. Кто-то свёклу принесёт, кто-то тушёнку. Когда противник отступает, он не забирает продовольствие. Товарищи доставали муку – я лепёшки, пиццу делал. А пицца у нас не каждый день бывает. Бывала у нас и дичь. Здесь фазаны ходят по дорогам – охотников нет. Вот иногда и мне привозили, готовил. Но не скажу, что что-то сверхъестественное, так, по-домашнему. Конечно, дичь – мясо жёсткое, но, если грамотно потушить на маленьком огне и желательно с добавлением какой-нибудь томатной пасты, – получается просто сказка.

Опытный военный, за «ленточкой» Кок делится с бойцами не только военными, но и кулинарными хитростями, ведь в зоне боевых действий повар – специалист поистине редкий, а от того и особо ценный.

– На мой взгляд, готовить может каждый. Тем более, если человек в этом заинтересован. Тут надо лишь направить его в нужную сторону. Вот я двум товарищам и объяснил, что в супы нужно добавлять средней нарезкой картошку, морковь, лук. Обед – есть радость каждого дня. Может быть завтрак плохой, ужин плохой, но обед всегда должен быть фееричный, чтобы люди тебя благодарили. Меня поняли – и через пару дней командир сам оценил плоды моих трудов в их обучении, – отмечает Кок. – Лично я очень люблю готовить. Это небольшая психологическая отдушина. И подступаю я к делу от души. Поэтому и получается, что товарищи ждут обеда, как приятного сюрприза.





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.