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Общество

«Подумываем о противогазах»: жильцы бывшей общаги в Волжском две недели живут без канализации

Общество 13.09.2026 16:11
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13.09.2026 16:11


Жильцы бывшего общежития по ул. Пионерская, 3в в Волжском Волгоградской области с 29 августа вынуждены существовать в экстремальных условиях. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, в этот день в санузле на пятом этаже потекли старые канализационные трубы. Прибывшая аварийная бригада отключила стояк, оставив без возможности полноценно пользоваться туалетами обитателей нескольких  десятков комнат.

По словам жильцов, люди сначала терпеливо ждали, когда управляющая компания устранит аварийную ситуацию. Однако ничего не менялось.

- Санузел на пятом этаже теперь не работает от слова совсем. На нижних этажах туалетами пользуются, сливая в унитазы ведра воды. Но это  плохо помогает. На этажах стоит стойкая вонь, которая не перебивается даже дезинфекционными средствами. При этом неприятный запах проникает уже и в комнаты. А у нас тут много пожилых людей, детей. Все вынуждены дышать этой вонью. У кого есть возможность, отсюда уже уехали. Но многим просто некуда уходить. Люди горько шутят, что скоро придется ходить в противогазах, - делятся волжане.

Жильцы считают, что возникшую проблему могла бы решить замена канализационной трубы в стояке. И не понимают, почему коммунальщики этого не делают.

Однако в ООО «УК МЖК», которое обслуживает дом №3в по ул. Пионерская, заявили, что дело не только в трубе.

- Мы готовы заменить трубу, но, так как коммуникации в доме очень старые,  при проведении работ  могут  быть повреждены так  называемые «лежаки» - отрезки труб, которые ведут от общего стоякатк сантехнике. Надо еще учитывать тот момент, что унитазы в санузлах  много лет назад были «намертво» зацементированы к полу. Так что в процессе придется менять и сантехнику. Но это должны решить сами жильцы. Если люди готовы к замене унитазов, мы приступим к работам, - пояснили в управляющей компании.

В управляющей компании также добавили, что планируют в ближайшее время провести встречу с жильцами и наметить план действий по устранению аварийной ситуации. 

Фото читателей V102.RU

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