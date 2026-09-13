По словам жильцов, люди сначала терпеливо ждали, когда управляющая компания устранит аварийную ситуацию. Однако ничего не менялось.
- Санузел на пятом этаже теперь не работает от слова совсем. На нижних этажах туалетами пользуются, сливая в унитазы ведра воды. Но это плохо помогает. На этажах стоит стойкая вонь, которая не перебивается даже дезинфекционными средствами. При этом неприятный запах проникает уже и в комнаты. А у нас тут много пожилых людей, детей. Все вынуждены дышать этой вонью. У кого есть возможность, отсюда уже уехали. Но многим просто некуда уходить. Люди горько шутят, что скоро придется ходить в противогазах, - делятся волжане.
Жильцы считают, что возникшую проблему могла бы решить замена канализационной трубы в стояке. И не понимают, почему коммунальщики этого не делают.
Однако в ООО «УК МЖК», которое обслуживает дом №3в по ул. Пионерская, заявили, что дело не только в трубе.
- Мы готовы заменить трубу, но, так как коммуникации в доме очень старые, при проведении работ могут быть повреждены так называемые «лежаки» - отрезки труб, которые ведут от общего стоякатк сантехнике. Надо еще учитывать тот момент, что унитазы в санузлах много лет назад были «намертво» зацементированы к полу. Так что в процессе придется менять и сантехнику. Но это должны решить сами жильцы. Если люди готовы к замене унитазов, мы приступим к работам, - пояснили в управляющей компании.
В управляющей компании также добавили, что планируют в ближайшее время провести встречу с жильцами и наметить план действий по устранению аварийной ситуации.
Фото читателей V102.RU