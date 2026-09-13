



Жильцы бывшего общежития по ул. Пионерская, 3в в Волжском Волгоградской области с 29 августа вынуждены существовать в экстремальных условиях. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, в этот день в санузле на пятом этаже потекли старые канализационные трубы. Прибывшая аварийная бригада отключила стояк, оставив без возможности полноценно пользоваться туалетами обитателей нескольких десятков комнат.

По словам жильцов, люди сначала терпеливо ждали, когда управляющая компания устранит аварийную ситуацию. Однако ничего не менялось.- делятся волжане.Жильцы считают, что возникшую проблему могла бы решить замена канализационной трубы в стояке. И не понимают, почему коммунальщики этого не делают.Однако в ООО «УК МЖК», которое обслуживает дом №3в по ул. Пионерская, заявили, что дело не только в трубе., - пояснили в управляющей компании.В управляющей компании также добавили, что планируют в ближайшее время провести встречу с жильцами и наметить план действий по устранению аварийной ситуации.