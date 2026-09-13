



В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Лада Гранта» и грузового авто с полуприцепом SCANIA. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате столкновения пострадали три человека.

По предварительной информации, 46-летний водитель легковушки на улице Автомагистральной совершил столкновение с фурой напротив дома № 5.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и его пассажирка, а также девятимесячный младенец доставлены были госпитализированы с место аварии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области