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Общество

Росприроднадзор предупредил туристов об опасности вывоза кораллов и редких сувениров

Общество 13.09.2026 14:41
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13.09.2026 14:41


Росприроднадзор предупредил российских туристов о рисках, связанных с вывозом природных сувениров из зарубежных поездок. Кораллы, редкие раковины, изделия из частей животных и растений могут относиться к объектам, охраняемым международной Конвенцией СИТЕС. Россия контролирует их ввоз и вывоз, а разрешения на перемещение выдаёт Росприроднадзор.

Только в 2025 году было уничтожено более 17 килограммов незаконно ввезённых кораллов. За первое полугодие 2026-го этот показатель превысил 11 килограммов. Чаще всего у туристов изымают фрагменты мадрепоровых кораллов из Египта, Таиланда, Вьетнама, ОАЭ и Китая. Внешне они могут выглядеть как обычные камни, но для их перемещения через границу требуется специальное разрешение.

Ограничения касаются не только кораллов. В список потенциально запрещённых к вывозу без документов сувениров входят редкие раковины, головы и чучела крокодилов, змеи в алкоголе, изделия из панцирей черепах, клыков, костей и когтей животных, а также другие предметы из охраняемых видов.

Чтобы избежать проблем на таможне, специалисты рекомендуют заранее выяснять, разрешён ли вывоз выбранного сувенира, и при необходимости оформлять разрешение СИТЕС. Если происхождение или статус предмета вызывают сомнения, его следует задекларировать. Перемещение охраняемых объектов без документов грозит конфискацией и штрафом. Лучший сувенир из путешествия — фотографии и воспоминания, а природные богатства лучше оставлять в их естественной среде.

Изображение создано при помощи ИИ

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