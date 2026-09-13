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Спорт

Двойной волгоградский триумф в Астане: два золота J300 Astana Open

Спорт 13.09.2026 11:23
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13.09.2026 11:23


В Астане на кортах с покрытием «хард» Национального теннисного центра завершился один из наиболее статусных юниорских турниров сезона – J300 Astana Open (World Tennis Tour Juniors ITF). По уровню престижа соревнования занимают второе место в иерархии международных стартов для теннисистов до 19 лет. В сезоне‑2026 в столице Казахстана собрались свыше 100 участников из более чем 20 стран. На турнире разыграли четыре комплекта наград – в одиночном и парном разрядах у юношей и девушек. Два главных трофея уехали в Россию, и оба связаны с волгоградской школой тенниса – сообщает ЦСП «Олимп».

Одиночный разряд: путь Василисы Тарановой

16‑летняя Василиса Таранова (11-я сеянная) прошла турнирную дистанцию максимально убедительно, последовательно выбив четырёх сеянных соперниц. Стартовала волгоградка со второго раунда, где уверенно переиграла хозяйку корта Адию Омарбек (Казахстан) – 6:4, 6:3. В третьем раунде она переиграла 8-ю сеянную Лауру Масарикову из Словакии – 6:4, 6:4. В четвертьфинале Таранова устроила настоящий триллер с первой ракеткой турнира Мариеллой Тамм из Германии: после поражения в первом сете (6:7(3)) волгоградка забрала второй на тай-брейке (7:6(2)) и закрыла матч в третьем – 6:3.

В полуфинале соперницей стала 4-я сеянная Дженси Канабар из Индии. Таранова взяла первый сет 6:3, а во втором добилась победы на тай-брейке – 7:6(6). Финал против 3-й сеянной Ери Хонг из Южной Кореи получился куда менее напряжённым: Василиса уверенно довела матч до победы, выиграв в двух сетах – 6:2, 6:0

Пять матчей – пять побед, четыре из которых над сеянными теннисистками, включая первую ракетку турнира. Такой результат – не случайность, а показатель стабильного уровня и умения играть на результат в ключевых розыгрышах.

Василиса (тренер – Михаил Барков) – уроженка Волгограда, представляет Волгоградскую школу тенниса, сейчас тренируется в Москве.

Парный разряд: дуэт Ахрамеевой и Головиной


Символично, что на этом турнире пересеклись пути двух волгоградок: в первом раунде парного разряда Василиса Таранова в паре с Александрой Бармичевой (Узбекистан) уступила дуэту Ксении Ахрамеевой и Татьяны Головиной – 2:6, 5:7. Именно этот матч стал отправной точкой для золотого пути Ахрамеевой: дальше она и Головина не проиграли ни одного поединка. 

При этом Ксения Ахрамеева (тренер – Виктор Цап) проявила себя и в одиночном разряде. На старте она одержала две уверенные победы, а затем встретилась с 9‑й сеянной Офелией Корпанек Дэвис из Великобритании. Матч получился напряжённым и растянулся на три сета: Ахрамеева взяла первый – 7:5, но уступила второй – 2:6, а в решающем сете не смогла удержать преимущество и проиграла – 4:6. Равная борьба с высокосеянной соперницей показала, что волгоградка способна конкурировать на уровне сильнейших, даже если результат в одиночке не сложился.

В паре Ахрамеева раскрылась по‑новому

Её напарницей выступила Татьяна Головина, представляющая Рязанскую Академию тенниса имени Н. Н. Озерова. Российский дуэт прошёл всю дистанцию без поражений: пять матчей – пять побед. На пути к финалу россиянки последовательно нейтрализовали всех конкуренток, демонстрируя слаженность и тактическое взаимопонимание.

Решающим испытанием стал финал против одного из фаворитов турнира – дуэта Эльфа Ба – Айша Баль (Бельгия – Турция). Соперницы обменялись выигранными сетами (6:4, 4:6), а судьба титула решалась на чемпионском тай‑брейке. В решающем отрезке Ахрамеева и Головина проявили характер и хладнокровие, доведя счёт до победных 10:6.

Два золотых трофея с одного турнира – для волгоградской школы тенниса это значимое достижение на международной арене. Василиса Таранова доказала готовность побеждать сильнейших на уровне юниорского тура, а дуэт Ксении Ахрамеевой и Татьяны Головиной продемонстрировал, что в парном разряде российские теннисистки способны конкурировать с лучшими на равных.

Для обеих спортсменок этот успех – важный маркер прогресса и заявка на дальнейшее продвижение в системе ITF.

Александр Веселовский

Фото: ЦСП «Олимп»

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