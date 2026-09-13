В Волгограде продолжается празднование 437-летия города





В Волгограде продолжается череда праздничных мероприятий, приуроченных к 437-летию города. Традиционно основной площадкой второго дня стала верхняя терраса городской набережной.





С 11:00 здесь начала работу территория детства. На сцене у фонтана «Искусство» стартовал гала-концерт Всероссийского конкурса-фестиваля современного искусства «Волгоград – город солнца, город ярких детей!». Одновременно открылась выставка работ учащихся детских художественных школ и школ искусств.

Позже на этой же площадке волгоградцев ждут концертные программы «Волгоград – многонациональный город» и «Любимый сердцем город мой!» с участием лучших творческих коллективов города. Для самых маленьких гостей организована выставка домашних животных «Наши милые и верные друзья».

Волгоградцы и гости города приходят на набережную целыми семьями, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Вечером программу второго дня юбилейных торжеств продолжит гала-концерт на сцене у фонтана «Искусство», где выступят победители городских конкурсов.

Напомним, что горожан также приглашают в ЦПКиО Волгограда на пиратскую вечеринку у аттракциона «Пиратский корабль» и выступление фольклорного объединения «Пряник» на главной сцене. Оба мероприятия стартовали в 15:00, а в 16:00 стартуют уличные гуляния в рамках проекта «Кафтан да сарафан – вечерки по-новому»: гостей ждёт казачий вечер с народными забавами и хороводами.

Видео: администрация Волгограда